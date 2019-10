Essere genitori, incontri nei quartieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SERVIZIPADOVA Riparte all'Arcella e alla Guizza il progetto Spazio Mamma-Bimbo dedicato ai bambini della fascia 0-3 anni e ai loro genitori. L'obiettivo del Comune è quello di dar vita ad un luogo di incontro e confronto per mamme e papà con i loro bambini, in cui incontrare e conoscere altri genitori e parlare insieme della nuova avventura appena intrapresa. Gli incontri, organizzati secondo un calendario di appuntamenti a tema, sono pensati anche per affrontare, con il sostegno delle consulenti che partecipano all'iniziativa, gli...