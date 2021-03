LE REAZIONI

CAMPODARSEGO/SACCOLONGO Primo giorno di scuole chiuse, primo giorno di proteste di genitori ma anche insegnanti.

«Non ci stiamo ad accettare che anche i bambini della nostra scuola dell'infanzia e nido di Campodarsego debbano fare didattica a distanza. Stiamo lavorando a regola d'arte, rispettando tutto e tutti. Un solo grido d'aiuto alziamo verso le autorità competenti: lasciateci tornare in classe prima possibile». Alice Carraro, giovane maestra delle scuole dell'infanzia Don Bortolo Oregna, a nome delle 17 maestre dei due plessi scolastici e dei 200 bambini che le frequentano, rompe il silenzio. La protesta, educata e silenziosa, va in scena davanti i cancelli delle scuole cittadine dove sono stati appesi disegni colorati e grembiulini. «Ogni classe è sicura. Stavamo lavorando in estrema sicurezza e tranquillità. La verità è che il contagio a scuola era nullo e il pericolo veniva da fuori».

LA RICHIESTA

Sulla stessa lunghezza d'onda è la mamma di Nicolò, Elisa Petrin, insegnante alla scuola dell'infanzia di Mejaniga. «I casi di positività al Covid - spiega - sono pochissimi. I genitori sono tutti dalla nostra parte: vogliamo che questa civile protesta si allarghi a tutte le scuole dell'infanzia della provincia e del Veneto. Da Campodarsego e Cadoneghe è partito un urlo di speranza per tornare tra i banchi di scuola». Anche ai cancelli della scuola elementare Giovanni Pascoli e della media Leonardo Da Vinci di Saccolongo sono stati appesi degli striscioni per dire no alla didattica a distanza. Un gruppetto di genitori si è dato appuntamento alle 13.15 per dare voce alle tante famiglie e ai tanti alunni che nuovamente si trovano costretti a casa, fra mille difficoltà.

IL MESSAGGIO

«Sono sinceramente preoccupato per le migliaia di giovani coppie e famiglie che in queste ore sono in seria difficoltà a causa della chiusura dei nidi e delle materne. A dirlo è il sindaco Sergio Giordani. «Ricevo centinaia di messaggi che mi chiedono di portare questa criticità a chi di dovere ha aggiunto il primo cittadino - Il tema è molto serio, a differenza della scorsa primavera, le attività produttive sono infatti per la maggior parte operative. Faccio un appello al governo nazionale per un supplemento di riflessione su questo tema. Come sindaci siamo pronti a collaborare costruttivamente per trovare soluzioni concertate con le Regioni e con l'Esecutivo nazionale».

