LA NOMINA

PADOVA É Aldo Mariotto il nuovo direttore sanitario dell'Ulss 6 Euganea. La nomina è stata ufficializzata ieri attraverso una nota dell'ente di via Scrovegni. L'ultimo incarico ricoperto è quello di direttore sanitario del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Con una lunga esperienza in campo medico e amministrativo, il dottor Mariotto nel corso della sua carriera vanta ruoli di responsabilità anche nelle aziende sanitarie del Veneto, tra cui la direzione sanitaria e la direzione di distretto della Ulss 19 di Adria e la direzione dell'ex Ospedale Geriatrico di Padova. Dove ha ottenuto risultati di rilievo in particolare nel governo delle liste d'attesa e della spesa farmaceutica, e nel contenimento dei tassi di ospedalizzazione.

IL COMPITO

Mariotto ricoprirà l'incarico lasciato vacante dalla dottoressa Patrizia Benini, diventata direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto ed entrerà in servizio il prossimo 12 aprile. Nato a Venezia, 62 anni, è specialista in Igiene e Medicina preventiva, ha conseguito un master biennale in Business administration presso la Greenwich School of Management di Londra, University of Plymouth, e ha all'attivo oltre 150 pubblicazioni scientifiche. Il dottor Mariotto lascia così l'attuale incarico di direttore sanitario del Cro di Aviano, che ricopriva dal 2019 e dove ha gestito, tra l'altro con misure innovative, l'emergenza Covid a tutela dei pazienti oncologici e del personale. In precedenza, era stato direttore sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, direttore dell'Area Servizi Assistenza Primaria nella Direzione Centrale Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Prima della lunga parentesi in Friuli Venezia Giulia, Mariotto aveva ricoperto diversi incarichi di responsabilità nella sanità veneta.

«Sono molto felice di questo incarico, che mi riporta nella terra di origine commenta il dottor Mariotto - e mi consente di mettere l'esperienza maturata in questi anni al servizio della comunità e dei professionisti sanitari. Le prime sfide saranno senz'altro il contenimento dell'emergenza epidemiologica e la vaccinazione di massa della popolazione. Guardo con fiducia al dialogo con gli operatori, che ritengo essere la via maestra al superamento di ogni difficoltà».

IL BENVENUTO

L'augurio di un buon lavoro arriva dal direttore generale dell'Ulss 6 Euganea. «Diamo con vero piacere il benvenuto nella nostra direzione strategica al dottor Mariotto dichiara il dg Paolo Fortuna - professionista di grande esperienza, e gli auguriamo un buon lavoro di squadra».

Il dottor Mariotto è conosciuto anche per la sua passione per la scrittura. Ha partecipato anche alla Fiera delle parole di Padova con il suo The day before Dallas, il libro in cui ricostruisce le ultime ore del presidente Kennedy. Un'opera che gli è valsa un primato d'eccezione, come primo e unico italiano ad essere invitato al «Jfk Lancer», la Convention che ogni anno si tiene in coincidenza dell'anniversario di quel 22 novembre 1963. Il dottor Mariotto è stato invitato nell'ambito di un dibattito dal titolo Texas street Jonson agenda.

Con la nomina del direttore sanitario si chiude la governance della più grande azienda socio-sanitaria del Veneto, che abbraccia 101 comuni e ha una popolazione di circa 936mila abitanti. Il direttore generale Fortuna nelle scorse settimane ha riconfermato Michela Barbiero alla direzione amministrativa e per la direzione dei Servizi sociosanitari Daniela Salvato. Una scelta che testimonia la volontà di proseguire all'insegna della continuità.

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA