PADOVA L'appello è stato ampiamente raccolto. Il 60% del personale docente del Bo ha aderito alla campagna di screening con i test salivari che scatterà la prossima settimana, probabilmente venerdì. Parliamo di 4.563 professori: considerando che nel primo semestre ci sono metà dei corsi, questo numero rappresenta più del totale dei docenti attualmente coinvolti dalle lezioni. Il programma di sorveglianza attiva, predisposto proprio dal Bo in accordo con la Regione, prevede test molecolari su campioni salivari fatti autonomamente ogni tre settimane per poi consegnare le provette al personale preposto.

Nei prossimi giorni saranno distribuiti i kit contenenti tutto l'occorrente per fare il test (foglio di accettazione prestampato, gli estremi per il download del referto via web e la provetta in cui depositare il campione con le relative etichette). La calendarizzazione degli esami è stata elaborata da un'apposita procedura informatica, sviluppata dall'Ufficio applicativi dell'Area servizi informatici e telematici dell'ateneo. L'informatizzazione prevede la possibilità per gli incaricati alla consegna di notificare in tempo reale la disponibilità del kit ai dipendenti per evitare code e assembramenti nei plessi interessati.

La data degli esami successivi verrà elaborata da un particolare algoritmo che permetterà di non sovraccaricare il laboratorio di analisi e di garantire il rispetto della cadenza stabilita tra un test ed il successivo: circa 20 giorni.

La stessa procedura informatica permetterà al dipendente di verificare la disponibilità del kit al punto di ritiro più vicino alla propria sede e la data di esecuzione del test successivo. Nella data indicata dalla procedura la persona dovrà depositare il campione di saliva raccolto in uno degli otto punti di ritiro predisposto. Una ditta incaricata dall'ateneo si occuperà del prelievo dei campioni e della consegna, entro le ore 12, al laboratorio di analisi dell'Azienda Ospedaliera. I test saranno eseguiti a partire dalla settimana prossima, presumibilmente dal 7 ottobre.

Gli otto punti di raccolta sono i seguenti: complesso Paolotti in via Belzoni, Palazzo Storione in Riviera Tito Livio, complesso Beato Pellegrino in via Vendramini, complesso Vallisneri in viale Colombo, Geoscienze in via Gradenigo, Palazzo del Capitanio in piazza Capitaniato, edificio Pentagono in viale dell'Università a Legnaro, complesso San Nicola in stradella San Nicola a Vicenza.

«La diagnosi, secondo il protocollo sviluppato e validato dall'équipe del professor Mario Plebani, già presidente della Scuola di Medicina, ha un'affidabilità equivalente a quella del tampone oro-faringeo - ha spiegato nei giorni scorsi il rettore Rosario Rizzuto - e consente l'auto-prelievo del campione con consegna successiva del materiale in luoghi di raccolta predefiniti e vicini alla sede di lavoro».

Nel caso in cui si dovesse venire a conoscenza tramite i test salivari che un docente o un lavoratore dell'università fosse positivo al coronavirus si potrebbero attivare in anticipo tutte le procedure del caso. E, di conseguenza, prevenire situazioni ben più gravi.

