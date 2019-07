«Esami a 35 gradi, basterebbe un condizionatore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di una insegnante impegnata negli esami di maturità che affronta la questione del caldo negli istituti.Sono un'insegnante di scuola superiore, impegnata in questi giorni, come ogni anno, con le prove orali degli esami di stato (esami di maturità).Mi trovo assieme ai miei colleghi a lavorare in una condizione di disagio a causa delle temperature elevate.Le scuole pubbliche infatti dispongono di impianti di aria condizionata solo negli uffici delle segreterie e, talvolta, nell'ufficio del dirigente,...