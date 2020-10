L'OPERAZIONE

PADOVA Nascondevano la droga nella boscaglia più fitta dei Colli Euganei, là dove nessun escursionista si è mai avventurato. Bensik e Ramazan Hoxha, fratelli albanesi di 41 e 38 anni, sono stati sottoposti a misura cautelare a seguito dell'operazione Catalana (dalle foto sui social dei due ritratti in Spagna), condotta dalla Squadra mobile diretta dal dottor Carlo Pagano.

Sono accusati di detenzione in concorso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel periodo compreso tra febbraio e novembre 2019. Secondo gli investigatori gestivano forniture di cocaina ed eroina provenienti dall'Est Europa ai pusher di Padova, Rovolon e Agugliaro (Vicenza). E utilizzavano nascondigli decisamente insoliti.

L'INDAGINE

Tutto ha inizio alla fine del 2018 con il fermo di altri due cittadini albanesi che avevano nascosto quasi quattro chili di droga, tra eroina e cocaina, a Sambruson di Dolo, nel Veneziano. La Squadra mobile ha notato un collegamento tra i due e i fratelli Hoxha, a quel tempo residenti a Noventa Vicentina e Saccolongo. Non è chiaro se i fratelli abbiano preso il posto dei due fermati nel Veneziano, o se fossero già in attività allo stesso livello.

La prima volta che la polizia ha avuto a che fare con gli Hoxha risale a un controllo effettuato dietro il centro Giotto di via Venezia, dove sono stati visti consegnare stupefacente a un manipolo di pusher tunisini.

Ecco la prima identificazione. Ma gli agenti erano convinti che ci fosse di più. Così hanno messo sotto controllo i loro telefoni, hanno utilizzato intercettazioni ambientali e installato telecamere con l'aiuto della polizia scientifica. E mano a mano che si andava avanti il quadro prendeva sempre più colore. I due fratelli arrivavano in auto sui Colli, sul Monte Madonna e in via Monte Cero, tra Teolo e Rovolon. Lasciavano l'auto per strada (avevano un'Audi A6 e due Mercedes classe A) e proseguivano a piedi.

Percorrevano anche tratti molto lunghi e lontani dai sentieri solitamente percorsi dagli escursionisti. I piedi nel fango, tra le foglie e i rami caduti, nel mezzo della boscaglia talmente fitta che, lì, i droni si sono rivelati inutili per la polizia. E sotto cespugli o foglie secche ecco comparire buste colme di cocaina ed eroina.

L'INSEGUIMENTO

I due fratelli erano molto veloci, non perdevano mai più di 15 minuti per compiere i tragitti, poi ripercorsi a piedi dagli agenti, unico modo per stanarli. E quando ascoltavano le intercettazioni sentivano parlare chiaramente di coca, bianca, peruviana o sasso.

E si arriva al 4 aprile 2019, quando Ramazan Hoxha viene arrestato dalla Mobile perché in possesso di oltre mezzo etto di cocaina. Sotto il sedile della sua Mercedes, il minore dei fratelli aveva ricavato un buco coperto con una sorta di congegno elettronico. Ma c'è un'altra data che segna le indagini: il 15 ottobre 2019. I poliziotti hanno visto Besnik Hoxha venire via da uno dei nascondigli sui Colli e hanno cercato di bloccarlo. Il 41enne ha dato il via a un inseguimento da cinema, con manovre al limite delle leggi della fisica, mentre gettava dal finestrino la cocaina che aveva appena raccolto. L'auto civetta della polizia è finita fuori strada e gli agenti hanno riportato serie fratture. Talmente serie che uno di loro ad oggi non è ancora potuto tornare in servizio.

Avranno cambiato nascondiglio? Certo che no. I due fratelli erano talmente convinti di poterla fare franca che nonostante tutto sono andati avanti con il loro traffico di droga. Almeno fino a martedì, quando il pubblico ministero Marco Brusegan ha richiesto un'ordinanza cautelare, in accordo con il gip Domenica Gambardella. Bensik Hoxha, considerato il più pericoloso dei due è destinatario di custodia cautelare in carcere mentre il fratello Ramazan ha l'obbligo di dimora.

