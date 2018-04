«Ero disperato per colpa della crisi, ho rischiato di perdere la famiglia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAPADOVA «Ero disperato. Avevo bisogno di soldi, sapevo che rischi correvo, ma non potevo fare diversamente. All'inizio non pensavo fosse uno strozzino, ma sono bastati pochi giorni per scoprirlo». Questo è quel che ha raccontato ai carabinieri, quando si è presentato a sporgere denuncia, l'imprenditore quarantenne del Piovese finito nelle mani di un usuraio. Il suo incubo si è concluso l'altro giorno, con l'arresto di Alan Levak, collega commerciante di Mirano, ma ora la sua vita è tutta da ricostruire. Sono stati mesi e...