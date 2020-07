I TESTIMONI

VIGODARZERE Vetri dappertutto, una colte di fumo acre. Poi le grida di aiuto dell'uomo provenienti dall'interno della casa. Le prime istantanee raccontate dai vicini di casa, dopo l'esplosione di via Cavino, ricostruiscono momenti drammatici di una tragedia sfiorata.

«Ho ancora nelle orecchie il boato tremendo racconta uno dei vicini e sono uscito in giardino. Ho raccolto da terra il mazzo di chiavi della villetta ed ho capito subito che erano quelle della casa dove era avventa l'esplosione». Per chi ha invece avuto il coraggio di saltare la recinzione per portare aiuto al sessantunenne, la scena è stata ancora più cruda.

«Ho chiamato il proprietario ha detto un altro dei vicini e poco dopo me lo sono visto davanti. Le braccia erano interamente bruciate ed anche il volto ed i capelli erano paurosamente chiazzati».

Gli infissi scardinati, le porte divelte, gli oggetti e gli arredi sparsi in giardino. «Spesso davanti alla villetta rivelano i residenti del quartiere - passano pedoni e ciclisti diretti al vicino cimitero. Fortuna ha voluto che la strada fosse al momento deserta, altrimenti le conseguenze sarebbero state gravissime».

Nemmeno ai vicini che hanno messo piede nella villetta per soccorre il pensionato è passato inosservato il biglietto col quale il sessantunenne ha motivato la decisione cosi drammatica. Il documento è ora in possesso dei carabinieri.

«Nelle ultime settimane litigavano spesso confermano i vicini - e del resto era impossibile non sentirli con le finestra aperte». Il sessantunenne aveva messo a frutto la propria laurea lavorando per anni come responsabile di un'azienda, prima di ritirarsi dal lavoro. Ma anche dopo la pensione aveva mantenuto un tenore di vita piuttosto elevato, viaggiando su auto prestigiose. Con i vicini era spesso schivo. Specie negli ultimi tempi, quando la moglie si era allontanata da casa, nonostante fosse la proprietaria dell'immobile.

L'episodio, che ha scosso la piccola frazione di Tavo, ha impressionato non poco anche il sindaco, Adolfo Zordan. «Nei giorni scorsi ha detto eravamo già stati turbati da casi di morte violenta. Ed è stata una vera fortuna che l'episodio non si sia trasformato in una nuova tragedia, anche grazie al pronto intervento dei vicini di casa, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Non conosco personalmente la persona ora in ospedale. Ma mi auguro che si riprenda presto e dimenticare, altrettanto in fretta, questa brutta vicenda».

