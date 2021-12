Era esattamente un anno fa, il giorno di Natale, quando l'attore Andrea Pennacchi scopriva di avere il Covid. Un momento d'oro, tra il successo travolgente del Pojana a Propaganda Live e il tuo secondo volume, La guerra dei Bepi appena uscito in libreria.

Come si è accorto che qualcosa non andava?

«Ero stranamente stanco e ho misurato la temperatura. Si trattava di una febbre atipica, tutto fuorché una comune influenza. Non ho sottovalutato questa sensazione e il giorno dopo ho fatto il tampone».

Eppure inizialmente è riuscito a gestire il virus.

«Sono stato paucisintomatico, come direbbero i medici, fino a poco prima di Capodanno. Ma la febbre non calava e mi capitava di svenire. Dopo qualche giorno di andirivieni al pronto soccorso sono stato ricoverato».

Qualche miglioramento nei giorni successivi?

«Macché! Neanche li saprei contare. All'inizio ero al nono piano, dopo poco mi sono trovato in Rianimazione. I tempi da quel momento si sono dilatati e confusi. Fatico a dire quanto sia rimasto intubato: ricordo solo l'ingresso in ospedale il 2 gennaio e l'uscita il 23».

Il ritorno al suo mondo?

«A fatica. Il long Covid prende varie forme e nel mio caso la nebbia cognitiva mi portava a perdere le parole. Non proprio quello che un attore si augurerebbe».

Quindi ha continuato a essere seguito dai medici?

«Sì, anche perché ho avuto strascichi pesanti fino a luglio e ho ancora dolori muscolari. Faccio controlli periodici per l'infiammazione ai polmoni».

A vedere i suoi successi professionali nel 2021, sembra incredibile che l'anno sia iniziato in Terapia intensiva.

«Sì, è stata un'escalation affatto scontata: ci sono molte persone alle quali devo essere grato. A tutto il personale incontrato in Rianimazione: ho visto la loro fatica, l'amore per la loro professione, l'abnegazione. Hanno tutto il mio rispetto. Con alcuni di loro sono rimasto in contatto e quando mi raccontano gli insulti che sopportano, le offese di chi non crede nella malattia, nel loro lavoro e nella cura, anche ora, dopo due anni, lo trovo impensabile».

Iris Rocca

