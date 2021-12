Era domenica pomeriggio, era appena tornato da una gita in montagna con la mia famiglia. «Ho sentito all'improvviso tanto freddo e mi è venuto un febbrone, avevo 38,5. Respiravo bene, non pensavo che fosse il Covid. E invece...».

Il professor Rizzuto, fino a pochi mesi fa rettore dell'Università di Padova e oggi ordinario a Medicina, è uno dei centomila padovani guariti dal Covid. Ha conosciuto sulla propria pelle la malattia un anno fa, a fine novembre. E oggi ricorda quei giorni.

Professore, come scoprì la positività?

«Feci subito il tampone. Da persona di laboratorio mi sembrava negativo e lo dissi subito alla dottoressa. Mi sbagliavo - sorride - Purtroppo era positivo».

E si trovò in isolamento.

«La mia famiglia mi chiuse rigorosamente in camera e si fecero subito tutti il tampone. Mia moglie, le mie due figlie, mio figlio: tutti positivi. La mia figlia più grande perse tutti i sapori: è una buongustaia, si arrabbiò».

Cosa ricorda di quei giorni?

«Tanti libri letti. E poi il lavoro ripreso anche a casa, come se fossi in ufficio».

E a chi si trova oggi a passare il Natale in quarantena, cosa direbbe?

«A chi è asintomatico dico...peccato, ma meglio stare a casa con la sicurezza di non diffondere il virus. A chi invece è a casa con dei sintomi dico di non sottovalutare nulla e tenersi sotto controllo. E prendere tutto ciò come un'opportunità: si legge un buon libro, ci si coccola, ci si riposa».

È passato un anno e siamo ancora qui a parlare di contagi e chiusure. L'avrebbe immaginato?

«Purtroppo siamo davanti ad un virus tenace, fin dall'inizio sapevamo che avrebbe potuto restare a lungo nella popolazione come altre pandemie».

Si poteva fare di più?

«Considerato che conoscevamo poco questo virus e che la sua capacità di diffondersi è stata molto alta, direi che abbiamo fatto tanto. Le limitazioni sono state dure, ma senza di queste avremmo pagato un costo di vittime, già terribile, addirittura maggiore».

A differenza di un anno fa, ora c'è il vaccino.

«E ha cambiato la storia di questa pandemia».

Gabriele Pipia

