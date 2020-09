LE REAZIONI

PADOVA Presidiare il territorio. È l'invocazione delle associazioni dei commercianti alla luce degli ultimi eventi della settimana avvenuti in pieno centro storico. Tre le spaccate in una sola notr: in due casi il furto è andato a segno, nella terza i ladri hanno provocato solo danni. Ma anche una violenza sessuale. Venerdì sera all'Arcella, in via Curzola, tre ragazzini hanno circondato e molestato una venticinquenne, palpandole il sedere prima di fuggire a perdifiato mentre la razza si rivolgeva ai carabinieri,

LA PREOCCUPAZIONE

«È gravissimo che accadano episodi simili dice Massimiliano Pellizzari dell'associazione commercianti del centro Per di più in pieno giorno, quando proprio non te lo aspetti. Serve un presidio della città più capillare, alle forze dell'ordine vanno conferite più risorse sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista del personale. Ricordo che un paio di anni fa, quando c'era una spaccata ogni sera, avevamo iniziato a fare delle passeggiate fino a tarda notte. Chissà come mai quando eravamo in giro non si verificavano atti criminali». E bisogna fare presto perché i negozi, già stremati dalla crisi e dal coronavirus, non possono reggere un'altra ondata di spaccate. «Se agiamo subito riusciamo a far andar via questi criminali sentenzia il presidente di Ascom, Patrizio Bertin Se non ho capito male dovrebbero arrivare altri agenti di polizia locale a breve. Sta dilagando il senso di insicurezza che rischia di riversarsi anche su quel poco turismo che c'è. Abbiamo incontrato l'assessore alla Sicurezza, Diego Bonavina, per fare il punto della situazione e ci ha promesso di farsene carico. Non dimentichiamo il fenomeno delle baby gang e delle risse che affligge piazza Duomo e si sta piano piano spostando su piazza dei Signori». Oltre a un maggiore presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine, si può pensare ad alcuni accorgimenti per attirare più persone in centro. «Si potrebbe lavorare sulla ztl, lasciare i parcheggi gratuiti vicino alle piazze la sera, permettere di tenere la musica fino alle 24 anziché alle 22 almeno nel fine settimana abbozza Filippo Segato, segretario di Appe Il 24 settembre faremo un convegno online con i rappresentanti delle forze dell'ordine, nel quale verranno spiegati agli esercenti i metodi per mettersi in sicurezza come lasciare accese le luci o investire nella videosorveglianza. Padova è una città media con i problemi di una grande città. Tempo fa ricordo l'operazione Strade sicure dell'esercito che ha portato buoni risultati. Forse se le forze dell'ordine si facessero vedere di più, questo potrebbe essere un deterrente alla piccola criminalità che al commercio fa grandi danni». Anche se il problema andrebbe affrontato a monte: «C'è un'immigrazione diffusa troppo ampia dice il presidente di Confesercenti, Nicola Rossi E non c'è lavoro quindi queste persone vengono lasciate a sé stesse, non hanno nulla da fare. Se non delinquere. Dobbiamo finirla con il buonismo, abbiamo tantissimi problemi a cui si aggiunge anche questo. Cerchiamo di mettere in sicurezza chi può aiutare queste persone togliendole dalla strada».

Silvia Moranduzzo

