Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In provincia non sono stati registrati problemi per il rientro in classe. Esattamente 1390 studenti, il 70% del totale, sono ritornati ieri mattina all'istituto secondario Newton-Pertini a Camposampiero. Nessun problema dal punto di vista didattico o organizzativo all'interno dell'edificio scolastico. Qualche disagio è stato registrato all'esterno dell'istituto per il grande traffico causato dalla presenza di automobili private. Gli studenti...