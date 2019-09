«Emergenza droga in città: combatteremo questa piaga»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AVVICENDAMENTOPADOVA «La droga anche a Padova è un'emergenza, con un preoccupante ritorno dell'eroina, oltre che l'arrivo di pericolose nuove sostanze, come il fentanyl. L'impegno dei miei predecessori, e ora mio, è quello di combattere il fenomeno dello spaccio». È appena arrivato, ma ha le idee ben chiare il colonnello Luigi Manzini, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri che ha preso in mano le redini dell'Arma padovana da venerdì. «Sono da poche ore in questa città - precisa - ma ho potuto notare come il problema dello...