IL CASO

PADOVA Lunghe file ieri ai due seggi allestiti in città, in via Milazzo sede del Consolato e in via Valeri, per permettere ai cittadini moldavi residenti a Padova e provincia di esprimere il loro voto al ballottaggio per l'elezione del presidente della Repubblica: Maia Sandu filoeuropea, che i sondaggi danno in leggero vantaggio, contro lo sfidante, il presidente uscente filorusso, Igon Dodon. I seggi hanno aperto alle 7 per chiudere alle 21, e fin dal mattino si sono formate lunghe code di persone in attesa di esprimere il loro voto.

File consistenti ma ordinate con i votanti tutti muniti di mascherina e rispettosi delle distanze e delle norme anti Covid, controllati dalle pattuglie della Polizia per evitare problemi.

Per i cittadini moldavi anche un'occasione di incontro anche se a distanza. Tanti i saluti calorosi che si rivolgevano, al seggio anche diverse famiglie arrivate spingendo il passeggino dei più piccoli o i giovani che poi si allontanavano insieme dai seggi. Di fronte all'ingresso anche un addetto al traffico perché l'attraversamento di via Milazzo, a ridosso di piazzale San Giovanni, fosse sicuro.

«A Padova sono stati allestiti due seggi, sono 30 quelli installati in tutta Italia, in ognuno di essi sono iscritti 5000 elettori, intorno alle 13 erano già 2000 i votanti solo nel seggio di via Milazzo. Fra capoluogo e provincia ci sono infatti 10.000 cittadini moldavi residenti che votano al ballottaggio per eleggere il Presidente della Repubblica» spiega Vadim Zmeu Console moldavo e, per l'occasione, presidente del seggio di via Milazzo dove ha sede anche del Consolato della Moldavia in città. Secondo la legge elettorale vigente nel suo Paese infatti, per i residenti all'estero si devono allestire seggi dove possano esprimere il loro voto massimo 5000 persone, come spiega Zmeu, questo per dare la possibilità a tutti i cittadini di assolvere il diritto-dovere ad esercitare il voto sancito dalla Costituzione. «Abbiamo aperto alle 7, tutto è stato allestito nella massima sicurezza seguendo le norme anti contagio. Tutto si svolge nella massima tranquillità ma per ulteriore sicurezza abbiamo anche degli agenti della vigilanza privata affinché tutto proceda regolarmente con le persone in attesa ben distanziate - continua il Console - Padova è la prima città in Italia per numero di presenze di cittadini moldavi, nel capoluogo i residenti sono circa 4000. Il Veneto è la regione dove si registra la comunità più consistente di moldavi seguita dall'Emilia Romagna».

Luisa Morbiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA