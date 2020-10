L'ISTITUTO

PADOVA Un altro positivo tra gli studenti dell'istituto Einstein di Piove di Sacco. L'elenco continua ad allungarsi mano a mano che lo screening degli operatori dell'Ulss 6 Euganea va avanti. Tra studenti e docenti, quindi, il maxi-cluster conta oggi 21 infetti da coronavirus e si attesta come il più grande nuovo focolaio di tutta la provincia in questa seconda ondata di contagi. È anche il più grande focolaio scolastico del Veneto da quando, poco meno di un mese fa, hanno riaperto gli istituti.

La situazione complessiva del mondo scolastico padovano vede 40 plessi con almeno un caso di positività al virus, secondo i dati aggiornati al 9 ottobre della Regione Veneto. Gli alunni in quarantena sono complessivamente 499 mentre tra docenti e personale Ata si parla in tutto di 59 persone in isolamento. Secondo quanto riferiscono gli uffici della Regione, tutti i soggetti che afferiscono al mondo della scuola risultati positivi hanno presentato sintomatologia lieve oppure sono asintomatici, perciò finora non si è presentato nessun caso grave all'interno delle scuole di ogni ordine e grado.

A preoccupare però è l'Einstein di Piove di Sacco, la scuola dove si è registrata una concentrazione maggiore di infetti rispetto a tutte le altre, considerando quelle sia in città che in provincia. Ieri mattina sono stati eseguiti altri test rapidi a 200 persone: sette classi e i professori che rimanevano da testare dopo la giornata precedente. La modalità è rimasta la stessa utilizzata in questi giorni: una postazione per l'accoglienza e due per svolgere i test, mentre nel resto dell'istituto le lezioni e le attività curricolari continuavano regolarmente. I positivi avrebbero dovuto fare anche il tampone molecolare così da avere la certezza di aver contratto il coronavirus.

Oggi la campagna di screening si chiude al distretto sociosanitario di via San Rocco a Piove di Sacco (la scuola è chiusa la domenica) con le ultime sei classi da testare. A seguire le lezioni a distanza sono solo le classi nelle quali finora sono stati trovati dei positivi mentre tutti gli altri continuano ad andare a scuola normalmente, senza alcuna variazione negli orari o nelle attività. Alcune sezioni che nulla hanno a che fare con i positivi seguono una didattica mista, un po' a scuola e un po' a casa, ma si tratta di un piano stabilito all'inizio dell'anno scolastico volto a ridurre il numero degli studenti a scuola, così come viene fatto in molti altri istituti della città e della provincia.

Tutto è cominciato venerdì della scorsa settimana quando uno dei 150 docenti dell'istituto ha avvertito la preside di essere positivo. La dirigente Buvoli ha contattato immediatamente il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss facendo scattare il protocollo sanitario. I controlli sono partiti quindi martedì con il test a 93 liceali, di cui 15 risultati positivi al coronavirus, e tre docenti, tutti negativi. Ma l'elenco si è allungato il giorno seguente: alla lista si sono aggiunti un docente e una studentessa. Un altro ancora è stato trovato nella giornata di venerdì. E ora siamo arrivati a 21 positivi complessivamente. Oltre a scovare tutti i positivi e a metterli in quarantena, il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss sta già lavorando al tracciamento dei contatti di studenti e professori che possono aver contagiato parenti, amici o conoscenti. Resta da chiarire come abbia fatto il virus a entrare a scuola, se il contagio sia partito in classe per poi estendersi o se sia accaduto il contrario. Per ora, comunque, non si parla di chiudere la scuola né da parte dell'Ulss (che ne avrebbe l'autorità) né da parte di genitori o personale scolastico.

