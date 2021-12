LA SITUAZIONE

PADOVA Campagna vaccinale pediatrica al via, sono già più di duemila le prenotazioni segnate nelle agende dell'Ulss 6 Euganea. E' attesa in queste ore la consegna delle prime fiale destinate ai bambini tra 5 e 11 anni. Le somministrazioni avverranno sia negli ambulatori dei pediatri di libera scelta, che negli hub del territorio. Si inizia sabato in Fiera, dove saranno attivati percorsi ad hoc per i più piccoli. In parallelo prosegue la corsa alle prime dosi, a seguito dell'entrata in vigore del super green pass.

I NUMERI

Su questo fronte il padovano registra un nuovo record: dal 20 novembre a oggi si contano quasi 11mila neo-vaccinati, persone che strada facendo hanno deciso di dire sì al vaccino. «Un regalo di Natale che speriamo continui per tutte le Feste commenta il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea -. Nella giornata di lunedì abbiamo superato 9mila somministrazioni, tra cui 504 prime dosi. Fino a febbraio abbiamo ancora 80mila slot liberi, è importante che tutti si iscrivano. Siamo arrivati al 78,6% di copertura, considerando anche i bambini. Per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica entreremo nell'operatività tra giovedì e venerdì».

Al momento sono stati fissati 2.300 appuntamenti per vaccinare bambini tra 5 e 11 anni negli hub di Padova, Este e Cittadella, su 5.800 posti complessivi. Aderiscono alla campagna 92 pediatri su cento del padovano. «Da lunedì a venerdì vaccineremo nei nostri studi specifica il dottor Franco Pisetta, segretario regionale della Fimp, sigla dei pediatri di libera scelta e sabato e domenica, quando necessario, ci metteremo a disposizione dell'Ulss 6 nei centri vaccinali. Sabato e domenica saremo in Fiera, in quattro o sei linee dedicate ai bambini. Mercoledì pomeriggio saremo presenti a Cittadella e Este. Il livello di collaborazione va incontro alle reciproche esigenze, la disponibilità è totale».

COME FUNZIONA

Ciascun pediatra si occuperà di contattare le famiglie assistite con sms, comunicazione scritta o via telefono. «I nostri gestionali ci permettono di inviare centinaia di messaggini ai nostri assistiti sottolinea Pisetta - ci sono coloro che usufruiscono delle chat, altri delle e-mail, per cui c'è una continuità d'informazione. Già in questi giorni, molti di noi hanno raccolto disponibilità vaccinali di parecchie decine di bambini. La sensazione è buona, siamo pronti a dare ulteriore disponibilità per altre sedute vaccinali se ci sarà bisogno».

Sono invitati a sottoporsi al vaccino 56.400 bambini tra 5 e 11 anni residenti a Padova e provincia, che si vanno ad aggiungere agli 836mila over12 già coinvolti nella campagna d'immunizzazione. «Ai genitori voglio trasmettere un punto chiave prosegue Pisetta - noi non vacciniamo i bambini per fare del bene agli adulti, ma per la loro salute. I bambini non sono né cavie, né popolazione da immunizzare per salvare il prossimo. Anche loro possono avere grosse, seppur rare per fortuna, conseguenze. Sento medici dire che, a causa del Covid, finora sono morti solo 25 o 30 bambini. Andiamolo a dire ai genitori che hanno perso i loro figli, questo dato è un'enormità. Sono finiti in rianimazione anche bambini sani. La malattia Covid si manifesta anche tra i più piccoli: può esserci il long covid e poi c'è la sindrome multi-infiammatoria sistemica che si manifesta anche a 40 giorni dall'infezione».

La fascia tra zero e quattordici anni rappresenta circa il 20 25 per cento del totale dei contagi nel padovano. L'ondata Covid si abbatte anche sul sistema scolastico, dove sempre più aule si svuotano a causa del diffondersi del contagio. Salgono a 162 le classi in quarantena, che quindi seguono le lezioni a distanza. Giovedì scorso erano 158, mentre a fine novembre 86. Solo otto, invece, le classi in sorveglianza.

Elisa Fais

