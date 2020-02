LA GIORNATA

POZZONOVO Giornata di grandi pulizie ieri a Pozzonovo. Si potrebbe raccontare così, se non rischiasse riduttivo, l'imponente intervento di sanificazione eseguito da una ditta specializzata in tutti gli uffici pubblici del paese. A volerlo, a scopo precauzionale e per andare incontro alle legittime preoccupazioni dei cittadini, è stato il sindaco Arianna Lazzarini, che non ha esitato a sborsare di tasca propria la cifra necessaria alla realizzazione dell'intervento. «Nessun costo per l'amministrazione e i cittadini - chiarisce infatti Arianna Lazzarini -, è un'iniziativa personale e come tale sarà personalmente da me sostenuta. Lo facciamo per una nostra tranquillità e a scopo di prevenzione. Nessun allarmismo, è l'occasione per offrire ai futuri utenti degli ambienti comunque sicuri».

Nella giornata di ieri, quindi sono stati sanificati tutti gli uffici pubblici, compresi quelli chiusi a causa dell'ordinanza di Regione e Ministero: scuole, centro anziani, municipio, con annessa biblioteca e sede della protezione civile, stabili comunali, palestre e palazzo delle associazioni.

Nella vicina Monselice, intanto, la vita sembra tornare lentamente alla normalità. Nel centro e nelle aree periferiche, però, la stragrande maggioranza delle attività gestite da cittadini cinese hanno abbassato le proprie saracinesche. Non sono rimasti quasi più clienti: tenere aperto in tale circostanze è uno sforzo evidentemente troppo grosso. «In merito alla situazione sanitaria, il nostro esercizio ha deciso di sospendere le attività dalla data odierna a data da destinarsi», recita uno dei tanti cartelli affissi davanti a un noto market cinese.

Invoca al ritorno alla normalità anche l'amministrazione comunale di Este. «Le città come Este hanno negozi di quartiere, pubblici esercizi e attività di cura della persona a misura di relazioni umane con acquisti e servizi protetti e sicuri. - afferma il sindaco Roberta Gallana - Mi auguro che le attività possano riprendere a pieno ritmo nel più breve tempo possibile. È importante che tutti noi adottiamo le misure d'igiene consigliate».

I negozi di Este sono aperti e cercano di richiamare clienti con iniziative e promozioni, per trasformare il periodo negativo in un'occasione da cogliere. Annuncia alcune di queste iniziative, maturate in un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni Ascom-Confcommercio, Confesercenti ed Este in Centro, il presidente mandamentale Antonio Zaglia: si va da sconti fino al 70% a occasioni di piccoli incontri come il the letterario o attività creative. In piena attività anche le strutture di ospitalità e i servizi di ristorazione, così come le grandi aziende. Anche quello del sindaco di Montagnana Loredana Borghesan è un invito al ritorno alla normalità. Il primo cittadino ieri mattina si è aggirata tra i banchi del mercato settimanale, che ha visto un numero molto minore di visitatori. «Per i nostri commercianti ambulanti anche uno stop di 15 giorni è molto pesante, e per questo sono qui a testimoniare la mia vicinanza e a chiedere ai cittadini di recarsi ai mercati settimanali: la stessa ordinanza della Regione spiega che questo non comporta rischi».

Camilla Bovo

