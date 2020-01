Eco-rogo della Befana, festa per 40mila in Pra'

LA MANIFESTAZIONE

PADOVA In 40mila hanno affollato Prato della Valle fin dal primo pomeriggio in attesa del rogo della Befana scattato intorno alle 17,30 che, quest'anno, per la prima volta è stato realizzato con il minor impatto ambientale possibile. Tantissime le famiglie con bambini, ma sono accorsi in Prato anche molti giovani, che hanno ammirato con occhi sgranati la Befana. Tante le volontarie vestite come la vecia, con le ampie gonne, gli scialli e il naso adunco. Si sono intrattenute con i bambini, si sono fatte fotografare con i più piccoli emozionati nell'incontrare dal vivo la vecchina e nel vedersi donare le calze con i dolcetti, le caramelle ed il carbone dolce offerti dall'amministrazione comunale.

L'ALLEGRIA

Tra la folla anche i volontari di Dottor Clown che hanno intrattenuto adulti e bambini con i loro grandi sorrisi, i giochi, i palloncini che magicamente prendevano forma di fiore o animale e tanta allegria, nonostante la temperatura rigida di ieri. Sul palco allestito nella porzione di Prato della Valle di fronte allo Zairo, applaudite le esibizioni di cantanti e gruppi locali che hanno intrattenuto il pubblico: tra questi il Piccolo Coro della Daigo Music School, il Daigo Gospel Choir. Tutta la festa è stata trasmessa in streaming da Cafè Tv24 per permettere anche a quanti erano impossibilitati a raggiungere il Prato di assistere alla festa.

A chiudere lo spettacolo che si protratto per circa due ore il coro delle Befane Special che si sono esibite in alcuni brani del musical Grease con testo in italiano. Preso d'assalto lo stand gestito da volontari, che distribuiva vin brulè, peraltro esaurito già intorno alle 17, e cioccolata calda. Un ristoro dai risvolti benefici: le bevande infatti erano a disposizione a fronte di un'offerta libera di minimo un euro. Il ricavato è stato devoluto alla Cucine Popolari di via Tommaseo.

A portare i saluti del sindaco Sergio Giordani e di tutta l'amministrazione, l'assessore Antonio Bressa. «Con questa grande e partecipata festa chiudiamo in bellezza il Natale a Padova, una città di Stelle. Abbiamo messo in campo un programma ricco di eventi non solo per dare impulso alle attività commerciali ma anche per creare occasioni di socialità e aggregazione come deve avvenire durante le festività - ha affermato Bressa - Il bilancio è positivo: abbiamo registrato una folta partecipazione per i grandi eventi rendendo attrattiva la città, promuovendola e favorendo i flussi turistici. Il rogo della Befana è il gran finale con un'ampia partecipazione per una tradizione veneta che vogliamo mantenere, augurandoci che sia di buon auspicio per tutto per questo nuovo anno».

GLI AUSPICI

Bressa infine ha invitato, secondo tradizione, a guardare il cielo per capire la direzione delle faville che si sarebbero levate dalla pira per trarne i dovuti auspici. Dopo il suggestivo assolo dell'inno dei pompieri, è partito il count down e allo scoccare dello zero i vigili del fuoco hanno dato fuoco alla grande Befana che per tutto il pomeriggio, a cavalcioni della sua scopa, con il fazzolettone sul capo dal quale spuntavano il caratteristico naso bitorzoluto ed il mento pronunciato, aveva troneggiato su Prato della Valle. Le fiamme si sono ben presto alzate a consumare ea vecia riempendo il cielo di faville che scintillavano sul nero della sera e lasciando i tanti bambini presenti con gli occhi sgranati ed il naso all'insù. Tantissimi i telefonini alzati per immortalare la Befana 2020 che, portandosi via tutte le feste, dà inizio a un nuovo anno di impegni.

Luisa Morbiato

