Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SITUAZIONEPADOVA Ci sono voluti due mesi di ricerca e sono servite otto tornate di chiamata. All'ultima graduatoria, pubblicata due giorni fa, le rinunce sono state addirittura 691. Alla fine però il cerchio si è chiuso: ieri sono entrati in servizio gli ultimi dieci insegnanti supplenti necessari per coprire gli organici delle scuole elementari, medie e superiori in tutta la provincia di Padova. A fare notizia nelle chat dei presidi,...