Ecco la prima neve, ma oggi arriva il gelo

LA SITUAZIONEPADOVA É arrivata ieri la prima neve della stagione. Ma i problemi più grossi sono attesi per oggi, in quanto i fiocchi continueranno a cadere, ma in aggiunta si abbasserà la temperatura e quindi farà la sua comparsa pure il gelo. Le avvisaglie della precipitazione si erano avute già nella tarda serata di mercoledì e poi nella mattinata successiva nel giro di poche ore le strade di città e provincia si sono imbiancate. É scattato il piano neve di Palazzo Moroni e i sette mezzi spargisale del Comune hanno girato dalle 10...