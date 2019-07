Ecco l'inchiesta del ministero su 26 incidenti: «Tutte le cause»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA La circolazione in sede promiscua sia pure in presenza di una corsia riservata, il degrado della resina di fissaggio della rotaia e il disimpegno dei ruotini di guida dalla rotaia. Escludendo quelle dovute agli errori umani, sono queste le tre principali cause degli incidenti sulla linea padovana del tram. Lo sostiene la relazione ufficiale del Ministero dei Trasporti. Il documento è stato firmato nei giorni scorsi dall'ingegner Antonio Defazio, responsabile dell'Ufficio trasporti ad impianti fissi di Venezia. Quattro pagine che...