L'ORGANIZZAZIONE

PADOVA Via alle prenotazioni dei vaccini anti-Covid rivolte ai bambini da 5 a 11 anni. Ieri l'Ulss Euganea ha aperto 5.800 posti tra la Fiera di Padova, Este e Cittadella, messi in agenda dal 18 dicembre al 7 gennaio. Alle 18 di ieri le prenotazioni erano già 1.525, il dato più alto del Veneto. È possibile rivolgersi anche al pediatra di libera scelta e fissare un appuntamento direttamente negli ambulatori del territorio. Aderiscono alla campagna 92 pediatri su cento, attivi nel padovano. Ciascuno si occuperà di contattare le famiglie assistite con sms, comunicazione scritta o via telefono.

Sono invitati a sottoporsi al vaccino 56.400 bambini residenti a Padova e provincia, che si vanno ad aggiungere agli 836 mila over12 già coinvolti nella campagna d'immunizzazione. La prenotazione è possibile a partire dai cinque anni compiuti: come sempre basta collegarsi al portale regionale vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6 e scegliere la data. L'Ulss 6 mette a disposizione linee dedicate, gestite da proprio personale e da pediatri, nei centri vaccinali di Padova, Este e Cittadella. Se ci sarà buona risposta da parte delle famiglie padovane, gli slot saranno ampliati.

IN PRIMA LINEA

Il fine settimana del 18 e il 19 dicembre i pediatri di libera scelta si mettono a disposizione per vaccinare più piccoli in Fiera, in una due giorni all'insegna della prevenzione contro il Covid. In provincia, e più precisamente negli hub di Este e Cittadella, le vaccinazioni per i bambini dai 5 agli 11 anni saranno somministrate solo sabato 18.

In prima linea c'è anche l'Azienda Ospedale Università di Padova, soprattutto per i casi più complessi. «I bambini più fragili, in cura presso i nostri centri specialistici, saranno contattati direttamente dalle nostre strutture dichiara il direttore generale, Giuseppe Dal Ben - Potranno fare la vaccinazione in un contesto protetto, seguiti direttamente dall'equipe dei pediatri che conosce la loro situazione clinica e che li più accompagnare nel percorso vaccinale nella massima sicurezza. Possono comunque prendere contatto con le strutture pediatriche dell'Azienda anche i genitori dei bambini che, per particolari problematiche dei loro figli, preferiscono la somministrazione del vaccino presso le strutture ospedaliere».

LE ESPERTE

La campagna vaccinale fa un passo in avanti. A fare chiarezza è la direttrice del Dipartimento di Salute della donna e del bambino, Liviana Da Dalt. «Se avessi un figlio o un nipote della fascia pediatrica invitata alla vaccinazione sicuramente lo vaccinerei dichiara la professoressa Da Dalt -. Lo porterei da chi sa vaccinare e da chi sa valutare le indicazioni e le eventuali controindicazioni alla vaccinazione, che peraltro sono molto limitate. I vaccini vengono immessi in commercio una volta che hanno superato studi di efficacia, sicurezza e tolleranza. Sono prodotti da officine farmaceutiche autorizzate, quindi fortemente tenute sotto controllo. Inoltre, sono sottoposti a controllo di Stato e poi c'è un'attenta sorveglianza».

La fascia tra zero e quattordici anni rappresenta circa il 20 25 per cento del totale dei contagi nel padovano. Il sì al vaccino pediatrico arriva anche dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie a Legnaro, dove si sequenziano i campioni sospetti e si dà la caccia alle varianti. «Anche nei bambini ci sono forme di malattia gravi sottolinea la professoressa Antonia Ricci, direttore generale dell'Izsve - quindi credo sia doveroso proteggere anche i piccoli. Quando le malattie si possono prevenire è sciocco non farlo. Inoltre, al momento, i bambini sono un serbatoio del virus: mantengono la circolazione del Covid e favoriscono l'aumento dei contagi».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA



