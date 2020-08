Il progetto del Sir 3 è stato presentato dai tecnici incaricati anche ai consiglieri comunali in un apposito incontro nel quale, i progettisti, hanno illustrato una serie di criticità della nuova linea del tram. A partire dall'obsolescenza del mezzo vecchio di 17 anni ai convogli bisognosi di restauro e che dovrebbero essere implementati con nuove tecnologie perché necessitano di consistenti adeguamenti rispetto al progetto iniziale. Rilevato inoltre che il costo sale dai 56 milioni, finanziati dal Governo, a 70. I tecnici hanno parlato poi dell'apertura di 11 cantieri scaglionati, che si concluderanno nel 2024 periodo che preoccupa l'amministrazione in quanto per i 4 anni complessivi di lavori, gli esercizi pubblici che si affacciano sulla linea del tram avranno a disposizione, di fronte ai loro negozi, solo uno stretto passaggio. Per quanto concerne le abitazioni private la distanza dagli edifici o dai giardini è fissata in un metro e mezzo massimo. Sul tema viabilità è già nota l'eliminazione della rotonda che ora regola l'incrocio tra le vie Gattamelata, Sografi e Giustiniani, dove si trova l'ingresso principale dell'ospedale civile. Sull'incrocio verranno riposizionati i semafori in quanto il raggio di curvatura del SIR 3 non permette il superamento delle rotonde. Altro problema rilevato dai tecnici, questo già salito alla ribalta, i centri sportivi che il metrobus incrocia sul suo percorso. Gli impianti dovranno essere espropriati e molto probabilmente si dovrà effettuare un cambio di destinazione d'uso delle zone, se non si troverà una soluzione alternativa. In chiusura dell'incontro i progettisti hanno anche ipotizzato che, molto probabilmente in futuro, la tecnologia utilizzata attualmente dal mezzo non verrà più usata. (l.m.)

