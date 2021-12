LA SANITÁ

PADOVA La curva dell'epidemia continua a puntare verso l'alto e l'Azienda ospedaliera risponde mettendo in campo due nuovi hub per la prevenzione e per lo screening. Ieri il padiglione 8 della Fiera ha riaperto le porte dopo appena tre mesi di chiusura. Sono già disponibili 23 mila slot da domani al 31 dicembre: è possibile prenotare collegandosi al portale regionale. L'hub vaccinale gestito dal personale di via Giustiniani punta a garantire seimila somministrazioni già a partire da lunedì. Ma la lotta al Covid passa anche dai test antigenici e da quelli molecolari. E' in corso l'allestimento della tensostruttura del nuovo centro tamponi in via San Massimo, che sarà attivato probabilmente alla fine della prossima settimana.

«E' ripartito il padiglione 8 dichiara il direttore generale, Giuseppe Dal Ben -. Chiediamo a coloro che non l'hanno ancora fatto di prenotare il vaccino: ci sono numerosi posti disponibili e l'obiettivo è di portare a pieno regime la capacità vaccinale del padiglione nel minor tempo possibile. Chiediamo la collaborazione dei cittadini, perché siano effettuate al più presto le terze dosi contro il Covid. Ma vogliamo esortare a venire nel nostro centro vaccinale anche chi, in questi mesi, non ha ancora voluto vaccinarsi. Troverà una serie di medici e sanitari che potranno aiutarlo a superare eventuali timori».

I NUMERI

In questa prima fase di rodaggio il padiglione 8 parte con 15 linee vaccinali, ma l'obiettivo è arrivare a 33 ambulatori aperti in contemporanea. Nelle scorse settimane a sorpresa hanno ripreso anche le somministrazioni delle prime dosi che sembravano oramai ferme, riattivate dall'entrata in vigore del super green pass. Dal 20 novembre a oggi, i neo-vaccinati sono oltre 8.700.

«Le somministrazioni di prime dosi sono ad accesso diretto specifica il dottor Ezio Ferrari, Cup manager dell'Azienda ospedaliera ciò significa che non serve prenotare, basta arrivare qui e mettersi in coda. Noi non mandiamo via nessuno, il nostro obiettivo è vaccinare quante più persone possibili. Ce la metteremo tutta anche questa volta». Il padiglione 8 dal 3 maggio al 25 settembre scorsi ha inoculato 342.236 dosi anti-Covid alla popolazione padovana.

IL NUOVO PUNTO

Oltre all'arma della prevenzione, non può mancare il tracciamento dei casi positivi. Ecco che, per rispondere all'aumento delle richieste, l'Azienda ospedaliera apre un nuovo punto blu. «Stiamo lavorano per arrivare al più presto all'allestimento di una struttura temporanea dove eseguire i tamponi continua Dal Ben -. Sarà posizionata all'interno del perimetro dell'ospedale, in un'area ben delimitata e isolata dalla restante attività. Potenzieremo il servizio, visto anche il crescere dell'affluenza in questi giorni, rendendo più veloci le procedure, venendo incontro alle esigenze di chi, con impegnativa del medico, ha bisogno di rivolgersi alle strutture sanitarie per il tampone». In una settimana, in media, l'Azienda ospedaliera esegue e processa circa 12 mila tamponi.

IL BILANCIO

Sale intanto sempre più la quota di residenti attualmente positivi al tampone. Sono in isolamento domiciliare contagiati dal Covid 10.314 padovani. Un mese fa erano appena 2.596: sono aumentati quasi di quattro volte nel giro di 30 giorni. L'ultimo bollettino di Azienda Zero mostra 770 nuovi casi tra giovedì e venerdì.

La pressione ospedaliera aumenta: sono ricoverati 207 pazienti, quattro in più rispetto la precedente rilevazione. A questi si aggiungono altri 19 assistiti negli ospedali di comunità. La sanità padovana, entrata in fase tre gialla, sta aprendo nuove aree dedicate ai pazienti positivi.

IL PRIMARIO

Si pone nuovamente il problema del personale. Sul tema si esprime Giampiero Avruscio, presidente dell'Anpo, il sindacato che rappresenta i primari ospedalieri di Padova. «Eravamo già sotto organico prima del Covid, e l'epidemia ha acuito questa mancanza dichiara -. Siamo in guerra ed abbiamo bisogno di soldati. Sono stati allontanati centinaia di medici e infermieri non vaccinati di grande esperienza, di elevata professionalità che non sono facilmente sostituibili. La soluzione potrebbe essere quella di far rientrare i colleghi non vaccinati, e di far loro i tamponi salivari ogni 24-48 ore, perché possano lavorare».

Elisa Fais

