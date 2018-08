«Ecco cosa ci ha lasciato Sofia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAPADOVA «L'insegnamento che voleva dare Sofia era l'amore. Nessuna cattiveria, nessuna mancanza di rispetto. Lei, da quando è nata, aveva la passione per le farfalle, le aveva tatuate sull'intero braccio. E su una gamba, scritta in spagnolo, la frase: Quella che per il bruco è la fine del mondo, per la farfalla è l'inizio della vita. Una frase che abbiamo messo anche nella locandina di Sofia, non mi piace chiamarla epigrafe». A ricordare Sofia Calliope Zilio, morta a 26 anni per la recidiva di un tumore, è mamma Rossella che era...