«È vincolante il parere della Soprintendenza»

LA DISCUSSIONEPADOVA «Il parere della Soprintendenza è vincolante e non può essere applicato in maniera discrezionale». A dirlo è l'avvocato civilista Sergio Dal Prà che sulla questione ha prodotto ieri un parere pro veritate. Un parere che, di fatto, taglia la testa al toro alla miriade di polemiche che, in queste settimane, hanno fatto da corollario al giro di vite nei confronti plateatici in centro storico fatto scattare dalla Soprintendenza. «La questione è piuttosto semplice - spiega il legale - ciò che viene disposto dalla...