«È un po' come ritornare bambini e vivere con trepidazione l'arrivo dei doni portati da Babbo Natale, figura magica e misteriosa quando sei piccolo. Sai che è personaggio di fantasia, ma nonostante l'età riesce sempre ad emozionarti ed ancor più bello è vedere che si dà serenità a tutta la famiglia, specie in questo momento». Le parole sono di uno della trentina di giovani, ragazze e ragazzi del patronato Pio X di Cittadella, che da ieri indossano l'abito di Babbo Natale, e portano i regali direttamente in casa di bambine e bambini, per essere un'alternativa alle consegne spersonalizzate dei colossi delle vendite online. È la nuovissima iniziativa realizzata dalla parrocchia dei Santi Prosdocimo e Donato in collaborazione con i commercianti della città murata, una cinquantina gli aderenti, e con il Comune. Chi lo desidera ha a disposizione il servizio gratuitamente. «Siamo suddivisi in sette gruppi - continua il volontario - c'è anche qualche elfo. Quando arriviamo nei pressi dell'abitazione , a volte non è semplicissimo trovarla, ecco la musica natalizia e l'ingresso in casa con i regali. I bambini sbalorditi quasi non credono a ciò che vedono. Il primo impatto è lo stupore, poi prendono un po' di coraggio e allora ti chiedono da dove vieni, dove andrai, e noi cerchiamo di conoscerli meglio. Ma felici - continua il Babbo Natale - sono anche gli adulti. È un bel momento, una situazione di grande serenità per tutti. Poi, sempre seguiti dalla musica, andiamo a consegnare gli altri doni». «L'iniziativa, ogni giorno dal tardo pomeriggio fino al 23 dicembre - dice don Roberto Frigo, del centro giovanile - vuol essere in primis di condivisione contro il clima della pandemia. I giovani lasciano anche un cartoncino di auguri. Un papà ci ha scritto: State facendo una cosa meravigliosa, complimenti. Questo già ci appaga».

Michelangelo Cecchetto

