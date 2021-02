L'INTERVISTA / 1

CAMPODARSEGO «Siamo visti come qualcosa di non necessario e fa male». Barbara Abiti, dj e direttrice del Paradiso Latino di Campodarsego, cerca di trattenere la rabbia. Ma è difficile quando non si lavora da un anno. «Nessuno parla di noi, siamo finiti nel dimenticatoio».

Come ha vissuto quest'anno così complicato?

«Con difficoltà, come tutti i lavoratori dello spettacolo. Ho cercato di andare avanti, fortunatamente ho ricevuto degli aiuti da Stato, Regione, Siae e via dicendo anche se sono stati irrisori. Bene che siano arrivati, per carità, ma non si avvicinano minimamente al necessario per sopravvivere».

Cosa le dà più fastidio della situazione?

«Non sapere cosa accadrà. Nessuno parla di noi, ci hanno completamente dimenticato e questo mi adira molto. A volte su Facebook mi scrivono Trovati un lavoro serio e questo chiarisce come la pensano in tanti su di noi. È come se fossimo lavoratori di serie B, anche meno, ci vedono come untori».

Ma ribadite che voi non lo siete.

«Assolutamente no. Abbiamo studiato per fare questo mestiere e comunque non si pensi che dietro alla vita notturna ci siamo solo noi dj. Ci sono baristi, parcheggiatori, organizzatori di eventi, operai, tutta una filiera che è rimasta completamente bloccata. E alla quale nessuno dedica mezzo minuto per pensare a come poter ripartire».

È riuscita a trovare qualche ingaggio?

«Durante l'estate sì, almeno fino al 15 agosto quando hanno decretato lo stop al ballo e quindi al nostro mondo come conseguenza diretta. Magari in qualche ristorante dove si poteva fare musica, qualche sporadica festa o evento, sempre durante i mesi estivi. Poche cose, comunque, la realtà è che dal 22 febbraio 2020 siamo rimasti a casa. Ormai è un anno intero. Ma c'è un altro aspetto da considerare su tutta la faccenda».

Quale?

«Hanno fatto di tutta l'erba un fascio. Una discoteca per giovani non è una sala da ballo per anziani, solo per citare un esempio. In una sala da ballo vengono marito e moglie o comunque amici intimi, considerati congiunti e non si può stare in tantissimi su una pista. Perché non hanno fatto delle distinzioni in base al tipo di attività? Ci sono anziani che mi chiamano e chiedono se ci sono novità perché sentono il bisogno di muoversi, staccare la testa dal mondo e danzare. Anche loro non ce la fanno più».

Come si mantiene il distanziamento in una discoteca?

«Si possono stilare delle linee guida a seconda del target di pubblico. In generale credo si potrebbe fare come in tutti gli altri luoghi: misurare la temperatura, igienizzare le mani, tenere la mascherina e contingentare il numero di persone. Un modo per farci tornare a lavorare si trova, forse manca la volontà. Ci si è concentrati su tantissime altre categorie ma non sulla nostra».

Cosa le è mancato di più del suo lavoro?

«Le persone, sicuramente, mi manca la compagnia, stare insieme e vedere il pubblico divertirsi. E l'aspetto economico, sarei ipocrita a non citarlo. Il mio lavoro non è meno importante di altri, ho sempre pagato le tasse e lo Stato deve tutelarmi. Il divertimento non è meno importante di altro, aiuta a livello psicologico a sopportare situazioni di difficoltà, tutti ne abbiamo bisogno».

