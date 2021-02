«É stato senz'altro un periodo faticoso per tutti, in particolare per la nostra categoria. Abbiamo davvero voglia di rivedere nel nostro locale i clienti affezionati, prova ne sia il fatto che si prevedeva di riaprire il 31 e avevamo delle prenotazioni che sono saltate, ma siamo fiduciosi». A parlare, con tono sereno e positivo, è Marina Traverso, titolare con lo chef e marito Denis Albertin del ristorante Al Campagnon di Agna, uno stabile rurale ristrutturato, immerso tra i vigneti e le coltivazioni di cereali della campagna conselvana tra il centro del paese e la frazione di Prejon.

Come vi siete organizzati nel periodo arancione?

«La nostra attività non si trova su una strada di passaggio, per cui siamo stati particolarmente penalizzati con le diverse chiusure, anche se abbiamo approfittato di questo tempo per organizzare al meglio l'asporto e modificare ed aggiornare il nostro menu, che si basa sempre su piatti della tradizione, realizzati da Denis con ingredienti principalmente prodotti sul territorio».

La zona gialla per voi cosa significa concretamente?

«Vuol dire che il nostro locale sarà aperto a mezzogiorno da martedì a venerdì su prenotazione, mentre sabato e domenica attendiamo i clienti per il pranzo, e resta sempre attivo il servizio di asporto. Vogliamo essere positivi, senza piangerci addosso: da un fatto negativo possono nascere delle opportunità, certo è che noi siamo sempre pronti per tornare ad essere pienamente operativi, come già avvenuto durante l'estate, avendo anche la fortuna di ampi spazi dentro e fuori il ristorante».

Nicola Benvenuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA