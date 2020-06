L'ANNUNCIO

VO' La campanella che suonerà in autunno a Vo', sarà un'occasione di festa per tutti, non soltanto per alunni e insegnanti. A inaugurare il prossimo anno scolastico, infatti, sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Con lui ci sarà anche la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Una scelta, quella del capo dello Stato, dettata dalla volontà di testimoniare la solidarietà di tutto il Paese nei confronti dell'ex zona rossa (istituita il 21 febbraio e prima della penisola insieme a Codogno). Vo' ha pianto la prima vittima italiana di Covid-19 e oggi è diventato un caso scientifico internazionale grazie agli studi condotti dal virologo Andrea Crisanti dell'Università di Padova. Nonché un modello nella gestione del contagio, grazie alle misure adottate: lockdown totale per due settimane e screening di massa. È ormai una tradizione consolidata che il Capo dello Stato scelga luoghi simbolo del Paese per inaugurare l'anno scolastico: L'Aquila, Taranto, Ponticelli, la Valtellina e l'Isola d'Elba (simbolo delle difficoltà degli abitanti delle piccole isole). Per il 2020-2021 la scelta è ricaduta sul piccolo paese collinare da 3.300 abitanti.

BATTAGLIA

«Vo' ha fatto egregiamente la propria parte in questa battaglia. Accogliamo questa bella notizia dicendo che saremo lieti di ospitare il presidente Mattarella» è il commento del sindaco Giuliano Martini alla notizia uscita ieri dal Quirinale, subito battuta dalle agenzie e ripresa da tutti i media. Chi ne era già al corrente è Alfonso D'Ambrosio, dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, di cui fanno parte anche le scuole di Vo'. «Siamo orgogliosi ed emozionati. Per noi è un grande onore ricevere il presidente Mattarella e la ministra Azzolina afferma il preside Questa visita è il giusto riconoscimento sia alla resilienza dimostrata dalla comunità di Vo', sia alla nostra scuola, che ha fatto da apripista in questa emergenza. Siamo stati i primi ad avviare la didattica a distanza, mettendoci all'opera con insegnanti, segreteria e tutto lo staff già il giorno dopo la chiusura e il 27, al rientro dalle vacanze di Carnevale, abbiamo iniziato le lezioni. A metà aprile abbiamo raggiunto l'inclusione zero, fornendo tablet o pc e connessione internet alle famiglie che ne erano sprovviste. Siamo stati anche gli unici in Italia ad aver simulato gli esami di terza media». «Vo' è una scuola simbolo: non si è persa d'animo quando tutto era ancora incerto aggiunge Roberto Natale, provveditore agli studi di Padova Ma mi sembra che questa visita sia un riconoscimento all'intera scuola padovana. Cercheremo di organizzarci al meglio per accogliere a braccia aperte il presidente Mattarella».

L'istituto comprensivo adesso sta ragionando sul rientro, attraverso il progetto La scuola riparte da Vo', che prevede il riallestimento degli spazi. In particolare dell'atrio della scuola Guido Negri di Vo', diventato il simbolo dell'emergenza. Quella soglia gli abitanti, bambini compresi, l'hanno varcata per ben tre volte in questi mesi per fare i tamponi, a cui, a inizio maggio si è aggiunto anche il prelievo del sangue per l'ultimo studio sul Covid-19 portato avanti dal virologo Andrea Crisanti e dal professor Stefano Merigliano, presidente della Scuola di Medicina di Padova.

SEGNALE

Proprio alla luce del profondo senso civico dimostrato dai vadensi, il presidente della Provincia Fabio Bui afferma che «i cittadini di Vo' meritano questa festa e questo segno di stima e ringraziamento dalla più alta istituzione italiana, perché hanno dato ampia prova di responsabilità civile. Quella giornata sarà un momento particolarmente importante, un segnale forte che la Repubblica italiana darà alle famiglie e, soprattutto ai giovani. La scuola è e deve essere il fulcro di tutto, il primo punto dell'agenda politica di ogni ordine e grado».

Anche il prefetto di Padova Renato Franceschelli plaude alla scelta del Capo dello Stato: «Dopo essere andato a Codogno, nella località simbolo della Lombardia (il 2 giugno scorso per la Festa della Repubblica, ndr), il Capo dello Stato visiterà Vo', ritengo sia una scelta giusta». Dello stesso parere è anche il deputato del Partito democratico Alessandro Zan: «È una scelta profondamente simbolica perché da un lato dimostra la vicinanza delle istituzioni a uno dei territori più colpiti dalla pandemia, dall'altro esprime l'importanza di mettere al centro dell'azione di rilancio i più piccoli, che in questi mesi hanno perso l'elemento basilare dalla loro socialità e formazione. Sarà un onore e una gioia accogliere nuovamente il Capo dello Stato nella provincia di Padova».

Mattarella era stato nella città del Santo il 7 febbraio scorso per la cerimonia di inaugurazione di Padova, capitale europea del volontariato per il 2020.

