MOBILITÀ

PADOVA Scatta il bike sharing scontato per gli abbonati a Busitalia. Proseguono le iniziative per favorire l'utilizzo integrato di diversi mezzi di trasporto sostenibili, in un'ottica di diffusione di pratica eccellente nel settore della mobilità. Il tutto con una finalità ben precisa: aiutare chi in questo periodo di emergenza sanitaria vuole muoversi in sicurezza ma senza necessariamente rinchiudersi, magari da solo, nella propria auto per il quotidiano tragitto casa - lavoro.

«E' stata attivata una convenzione tra il gruppo Ferrovie dello Stato e Bicincittà a Padova, per offrire uno sconto del 20% ai fruitori del servizio di bike sharing che siano in possesso di un abbonamento ferroviario ha annunciato ieri il vicesindaco Arturo Lorenzoni - E' un bell'esempio di integrazione tra i servizi di mobilità per facilitare la vita delle persone e per promuovere la mobilità come servizio, per potersi muovere con costi contenuti senza dover utilizzare mezzi di trasporto privati. E' la linea lungo cui si muovono tutte le città europee e che anche a Padova abbiamo sostenuto fin dall'avvio della nostra amministrazione». I possessori di un abbonamento Busitalia Veneto (che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato) possono beneficiare, così, di uno sconto del 20% su tutte le tariffe del servizio di bike sharing cittadino Goodbike Padova di Bicincittà. La combinazione bus + tram + bicicletta è una soluzione di mobilità integrata ecologica, economica e pratica per i pendolari che utilizzano giornalmente i servizi Busitalia Veneto. Goodbike Padova con le sue 28 stazioni bike sharing garantiscono un servizio h24 e una enorme disponibilità di mezzi. Una circostanza da non sottovalutare è poi il fatto che queste postazioni si trovano in punti strategici vicino alle fermate di bus e tram. Gli abbonati al servizio urbano possono accedere ai servizi in tre mosse: registrandosi sul sito www.goodbikepadova.it; abilitando la propria tessera Busitalia Veneto nell'apposita sezione del sito e sbloccando la bici direttamente dalla colonnina con il proprio abbonamento. Fino al 31 luglio, poi, gli abbonati urbani Busitalia Veneto hanno diritto a un mese di servizio bike sharing gratuito, al termine del quale possono decidere se rinnovarlo. Per maggiori informazioni: clienti.padova@fsbusitaliaveneto.it. Il servizio offerto da Bicincittà potrebbe anche evolversi. Entro la fine dell'anno, infatti, la società dovrebbe sostituire buona parte delle biciclette in servizio con delle bici elettriche. Entro settembre, poi, in città dovrebbero arrivare i monopattini in condivisione. Lorenzoni da qualche mese sta anche lavorando per istituire in città un servizio di scooter elettrici in condivisione. Un servizio che dovrebbe essere gestito da MiMoto, una strat up tutta italiana che, tra altre cose, utilizza i mezzi della Askoll Group, una multinazionale specializzata in veicolo elettrici che ha la sua testa a Povolaro di Dueville in provincia di Vicenza. Si tratta del primo servizio made in Italy di scooter sharing elettrico a flusso libero che è già attivo a Milano, Torino e Genova. Con un'app sarà possibile muoversi in totale libertà per raggiungere la destinazione che si desidera abbattendo i tempi di percorrenza. I caschi (con relativa cuffia igienica) e le batterie vengono messi a disposizione dal gestore.

Alberto Rodighiero

