È morto Erminio, il custode della Torre Civica

MONSELICEDolore e cordoglio a Monselice per la scomparsa di Erminio Piva, storico collaboratore della Pro Loco e lavoratore instancabile dietro le quinte di tantissimi eventi e feste paesane. Erminio aveva 79 anni e si è spento nel sonno all'alba di ieri. A trovarlo è stata la moglie Lauretta. Erminio Piva aveva lavorato per una vita all'Italcementi e, dopo la pensione, ha cominciato a dedicare sempre più tempo al volontariato e all'associazionismo. Nella Pro Loco di Monselice aveva trovato l'ambiente ideale in cui dare il proprio...