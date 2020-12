LA PERDITA

PIOVE DI SACCO Profondo cordoglio, ben oltre i confini della Saccisica, ha suscitato la morte a causa del Covid della dottoressa Sebastiana Blundo Canto, stimata pediatra di Piove di Sacco, dove ha ricoperto importanti cariche legate al mondo del volontariato, ma dove è stata pure consigliere comunale durante l'amministrazione Crosta, tra il 2004 e il 2009. Ottant'anni, sposata con Danilo Fornasiero, imprenditore agricolo, la coppia ha due figli: Antongiulio, brillante docente di matematica all'Università di Firenze e Valerio.

Del suo carattere siciliano, Sebastiana Blundo aveva mantenuto la cordialità, oltre all'accento inconfondibile e la schiettezza con il suo interlocutore. Era molto apprezzata, anche per questo, da migliaia di famiglie piovesi, che nel corso dei suoi lunghi anni come pediatra di base, le hanno affidato la cura e la salute dei propri figli. La dottoressa Blundo non era solo un medico appassionato del suo lavoro: ha lavorato per anni a progetti regionali per la tutela della madre e del bambino e si è fatta promotrice di numerose iniziative culturali, in modo particolare durante il mandato come consigliere comunale.

«Ricordo la dottoressa Blundo come persona seria, profonda conoscitrice della sanità del territorio, che ci ha dato un aiuto prezioso durante i cinque anni di mandato amministrativo», ricorda l'ex sindaco di Piove di Sacco Mario Crosta, attuale condirettore generale della Banca Popolare di Cividale. Docente in alcune scuole di specializzazione per le professioni sanitarie dell'Università di Padova, la dottoressa Blundo ha ricoperto anche l'incarico di presidente del consiglio di amministrazione della Casa di Riposo di Piove di Sacco, ma l'impegno maggiore a cui teneva è stato sicuramente alla Cooperativa Magnolia, che si prende cura delle persone con disabilità. Così la ricorda l'attuale presidente Chiara Benasciutti: «Si é spesa con grande dedizione e passione per Magnolia, come consigliere e ricoprendo anche la carica di vice presidente per diversi anni. Nel 2019 Sebastiana assieme al marito Danilo Fornasiero hanno donato a Magnolia un terreno in via San Francesco a Piove, adiacente alla nostra Comunità Alloggio Maria Giuliana Basso, con il desiderio e la prospettiva di ampliare i servizi dedicati alle persone con disabilità. Un pezzo di storia della nostra Cooperativa se ne va, ma nel cuore non dimentichiamo l'energia vitale, la sensibilità e l'impegno che Sebastiana ha messo nel contribuire a far crescere e migliorare Magnolia».

Nicola Benvenuti

