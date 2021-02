É in attività dal 1991 la pizzeria, bar e ristorantino Alla Cittadella. Da febbraio dello scorso anno si è spostata nel più ampio ed elegante spazio di Palazzo Mantegna, sede anche del municipio della città murata. La titolare è Mariella Brotto.

Come vede il ritorno in zona gialla?

«Certamente darà un po' più di ossigeno a tutto il settore, economicamente parlando, e darà anche la possibilità di ritrovare un po' di quella socialità che ci manca moltissimo. Sono ancora tante le persone che lavorano da casa come pure gli studenti e non ci sarà comunque la clientela che c'era prima. C'è da dire che la mia, come tante attività, hanno il picco del lavoro dalla fine del pomeriggio fino alla tarda serata. Dobbiamo comunque chiudere alle 18 e continuare con asporto e consegna a domicilio».

A questo proposito, poco dopo l'apertura della nuova sede avete dovuto chiudere riorganizzandovi.

«Essenziale sono stati l'asporto e la consegna a domicilio per avere un minimo di entrate anche perchè i ristori sono al momento pressochè nulli, ma un'attività strutturata come la mia non può continuare in questo modo».

La sua proposta?

«Abbiamo un protocollo di sicurezza preciso, ci siamo strutturati investendo, le regole ci sono, non vedo perchè se si è aperti a pranzo non sia possibile farlo a cena, anche fino alle 22, continuando poi con asporto e consegna. Sono necessari i controlli e chi non rispetta le regole è giustosia sanzionato. Questo è l'unico modo per non distruggere un settore già pesantemente ridimensionato. Un'altra chiusura totale sarebbe catastrofica».

