Sos Imprese: il road show organizzato da Ascom per essere materialmente al fianco delle aziende del territorio nelle piazze dei marcati è approdato a Conselve. Con il presidente Patrizio Bertin in piazza, tra gli altri, il mandamentale Leopoldo Toffano, il vicesindaco Antonio Ruzzon ed il presidente di Fiva Confcommercio Ilario Sattin tutti uniti per ascoltare le esigenze delle imprese dando sostegno e offrendo soluzioni concrete ai bisogni degli imprenditori che in questo momento stanno affrontando problemi di ogni tipo.

«Abbiamo deciso di essere presenti nelle piazze dei mercati di tutta la provincia spiega Bertin - per testimoniare, in un luogo dove si sono sviluppati i commerci, la nostra totale disponibilità ad offrire il nostro supporto per aiutare le imprese a superare questo momento critico e complesso con l'obiettivo di ripartire non appena la pandemia sarà alle spalle». «Il nostro obiettivo è rappresentare un punto di riferimento per tutte quelle attività che oggi sono in grande sofferenza - aggiunge Toffano - al tempo stesso la nostra presenza vuol essere un invito a comprare nei negozi di vicinato». Un'ottima iniziativa per il vicesindaco che aggiunge serve a dare fiducia alle imprese del territorio, che hanno estremo bisogno di atti concreti di aiuto per superare questa congiuntura così complessa.

