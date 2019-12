«È giunta l'ora», Giorgia nasce in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOALBIGNASEGO «Aiuto, mi si sono rotte le acque. È giunta l'ora. Vorrei correre lì, ma non riesco». La voce colma di emozione, il respiro affannoso, i familiari accanto. Così, ieri sera poco prima delle 21, una donna di quarant'anni si è rivolta agli operatori della centrale operativa del Suem. Stava per partorire, ma sentiva che il momento era troppo vicino per mettersi in macchina e farsi accompagnare in ospedale. «Niente paura, si tranquillizzi e ascolti attentamente ciò che le diciamo», la risposta dell'infermiere. E...