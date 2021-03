«A volte un aereo cade, anche se dicono che i viaggi in aereo sono i più sicuri...a volte un treno deraglia...spesso si verificano incidenti in auto...eppure continuiamo a viaggiare in aereo, in treno, in auto sia da soli che con i nostri bambini, i nostri genitori, la nostra famiglia». Esordisce così l'angiologo Giampiero Avruscio (nella foto), rappresentante dei primari ospedalieri di Padova, in una lunga riflessione affidata ai social network. Per evidenziare che il rischio zero non esiste. «Ogni giorno una grande quantità di persone fa uso di Aspirina, di Tachipirina, di fans come Oki eppure nonostante i possibili effetti indesiderati milioni di persone per alcuni farmaci anche senza prescrizione medica, li assumono anche in libera vendita nei supermercati... eppure nel foglietto illustrativo di questi farmaci di larghissimo consumo sono descritti i possibili molteplici effetti indesiderati». Insomma, un certo rischio è insito nell'assunzione di tutti i medicinali. «Milioni e milioni di persone sono state sottoposte a vaccinazione Pfizer, Moderna, AstraZeneca dopo l'approvazione dell'Ema come succede per qualsiasi altro farmaco e la sorveglianza sanitaria è costante. Come in tutte le cose quindi - sollecita Avruscio - un po' di buon senso non guasta!».

