LA SITUAZIONEPADOVA Sono 55mila i lavoratori che oggi rischiano di tornare a casa perchè non hanno il passaporto vaccinale o non si sono fatti un tampone. È la stima dedotta fra coloro che non si sono ancora vaccinati e i tamponi prenotati in farmacia visto che quelli nelle strutture pubbliche sono appena partiti. Una situazione delicata che rischia di creare grandi disagi in tutti i settori. Dalle aziende, soprattutto quelle di piccole...