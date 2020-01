È ai domiciliari, mamma denuncia l'evasione del figlio

IL CASO

PADOVA La madre l'aveva denunciato per estorsione, ma quando il figlio si è trovato in difficoltà, piuttosto di farlo finire dietro le sbarre, ha offerto la sua casa perché venisse messo lì agli arresti domiciliari invece che scontare la sua pena al Due Palazzi. Domenica, però, Ersan Rizzi, 44enne, si è cacciato nuovamente nei guai: se n'era andato da casa senza autorizzazione e così la madre ha deciso di denunciarne l'evasione. Risultato? I poliziotti delle Volanti l'hanno arrestato, ma dopo la direttissima l'uomo è stato rimesso ai domiciliari.

I PRECEDENTI

Rizzi sta scontando la sua pena perché nel maggio scorso è stato accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il 44enne, infatti, aveva trasformato la casa dove risiedeva, un appartamento di un condominio di via Col Beretta 9, in un alloggio dove ospitava stranieri irregolari, chiedendo loro 300 euro al mese. Un albergo abusivo che i carabinieri avevano sgombrato due volte nel giro di due settimane, sequestrandolo durante l'ultimo intervento.

E i militari, durante un controllo, il giorno successivo al sequestro, sono tornati nell'appartamento e hanno trovato i sigilli infranti: all'interno dell'alloggio c'erano Rizzi e un tunisino che era già stato identificato come ospite. Alla prima denuncia, si è aggiunta dunque quella per violazione dei sigilli. E in quell'occasione Rizzi è anche stato portato in carcere per non aver rispettato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, misura cautelare che gli era stata imposta per reati contro il patrimonio compiuti in passato. Un mese prima era stato denunciato dalla madre che, da più di un anno, raccontava di essere vittima di pressioni psicologiche e minacce da parte del figlio che continuamente le chiedeva denaro per far fronte ai suoi vizi.

Da ultimo il 44enne era finito nei guai anche poco meno di due mesi fa, visto che era stato sorpreso da una residente mentre frugava all'interno di una cantina condominiale in piazza insurrezione a caccia di refurtiva da portare via. Armeggiava dentro a una cantina dove cercava oggetti di valore da prelevare. La donna non si è persa d'animo. Ha immediatamente contattato il 113 che ha spedito sul posto gli agenti della volante più vicina. Rizzi, è stato bloccato dai poliziotti prima che riuscisse ad allontanarsi. Aveva già visitato quattro cantine del condominio e forzato le serrature di due auto parcheggiate nel cortile, accumulando refurtiva di vario tipo. Gli agenti hanno recuperato diversi barattoli di prodotti alimentari, bottiglie di vino, un paio di scarponi di montagna e i due telecomandi delle auto forzate dal ladro. Sono stati quindi rintracciati tutti i proprietari delle cantine e delle due vetture per la riconsegna di tutta la refurtiva.

Marina Lucchin

