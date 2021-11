Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ESPERTOPADOVA Omicron è già in Italia. Una sequenza riconducibile alla nuova variante sudafricana del Coronavirus è stata identificata su un uomo campano - vaccinato con due dosi - sbarcato nei giorni scorsi all'aeroporto di Milano Malpensa in arrivo dal Mozambico. E non è affatto escluso che presto la stessa variante possa essere registrata anche in Veneto. «Niente panico, ma serve massima attenzione» avverte il professor Vincenzo...