IL PIANO

PADOVA Entro il 19 gennaio tutti gli anziani, ospiti delle case di riposo di città e provincia, in grado di ricevere il vaccino contro il Covid, faranno la terapia. L'annuncio è stato dato ieri dal direttore generale Domenico Scibetta. Questa è la prima nota di speranza concreta di abbassare il numero mostruoso di morti giornalieri, metà dei quali avviene dentro quelle mura. La campagna di vaccinazione raggiungerà tutte le 37 case di riposo del territorio dove vivono 4.258 anziani.

LA SITUAZIONE

Fra loro già 931 sono positivi in questo momento, mentre altri 819 sono in isolamento per essere stati a contatto con loro. Da qui a due settimane è logico che il quadro cambierà e non certo in modo positivo, se si stima che circa la metà dei contagiati di solito non ce la fa. In questo periodo in particolare la media dei decessi è sugli 80 anni e riguarda persone più anziane e con una condizione di salute preesistente peggiore rispetto ai decessi relativi al primo trimestre.

Se la mortalità incombe la stima di 2mila anziani sani vaccinati, fornita dal direttore dei servizi socio sanitari Paolo Fortuna, è il numero di coloro che avranno la speranza di salvarsi. Certo bisognerà che il vaccino si attivi, in almeno una settimana. E poi si dovrà ricevere il richiamo entro le tre settimane dalla prima iniezione. Ma è lecito pensare che a metà febbraio la situazione sarà definitivamente stabilizzata e almeno su questo fronte non avremo più morti. Contemporaneamente si svilupperà la campagna vaccinale anche per il personale. Sono 3.557 gli operatori in servizio. Fra loro oggi 169 risultano contagiati e 240 isolamento. Verranno immunizzati insieme ai pazienti.

IL CALENDARIO

Dopo la Galvan (21 ospiti e 33 operatori) la seconda casa di riposo ad essere vaccinata ieri è stata la Maria Bambina di Padova. Sono 56 gli ospiti, dei quali nessuno ha contratto la malattia e 62 gli operatori che sono stati raggiunti. A seguire toccherà ad altre case di riposo dove il virus non è entrato e ad alcune in cui ci sono stati dei casi. Dal 5 gennaio il Distretto 1 vaccinerà a Noventa padovana e all'Oic di via Nazareth. Il Distretto 2 comincerà all'Opera della Provvidenza Sant'Antonio, il Distretto 4 al Cra di Borgoricco, il Distretto 5 alla Casa di Riposo di Monselice, e alle residenze per anziani Sereni orizzonti di Conselve e Bovolenta. «Il piano è stato concordato fra il dipartimento di prevenzione servizi sanitari, i direttori di distretto e i direttori delle residenze» ha detto Scibetta. Piero Realdon, responsabile della funzione territoriale ha aggiunto: «Fondamentalmente le case di riposo stanno tenendo, e noi le stiamo aiutando mettendo loro a disposizione il personale imfermieristico che volontariamente dopo il servizio si è detto disponibile».

Ivana Simoncello, direttore del Dipartimento di prevenzione ha fatto il punto sulle dosi consegnate. «Sono 700 finora quelle che abbiamo. Già 190 persone sono state vaccinate negli ospedali. Abbiamo 4 ospedali dedicati e da lunedì apriremo 12 sedi distrettuali». A proposito, quant'è la percentuale di adesione del personale sanitario? «Difficile dirlo, ancora non abbiamo un quadro preciso ma abbiamo un'adesione massiccia, superiore all'80 per cento».

LA POPOLAZIONE

Non si sa ancora invece quando partirà la campagna di vaccinazione per la popolazione nel suo insieme. «Troppi i fattori ancora sconosciuti - ha detto Scibetta - a cominciare dal numero di vaccini a disposizione».

OSPEDALI DI COMUNITÁ

È un capitolo di cui si parla poco, quello degli ospedali di comunità che invece hanno una funzione-cuscinetto fondamentale perchè accolgono le persone che pur non avendo più bisogno di cure particolari non possono ancora andare a casa. «Ne abbiano attivati cinque - ha concluso Scibetta - al posto dei due della scorsa primavera». Sono 68 i ricoverati.

«Sono a Camposampiero, Montagnana, Conselve, Piove e in città a Villa Maria. In quest'ultimo caso la convenzione con i privati accreditati prevede 20 posti letto ricavati dall'area di Medicina per i pazienti che non hanno più bisogno di un ospedale per acuti ma anche 16 posti letti Covid, gli stessi che avevamo a marzo».

Mauro Giacon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

