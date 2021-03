IL LUTTO

GALZIGNANO Quasi quindici giorni in balia del Covid all'interno del reparto di rianimazione di Schiavonia. Lino Bianco, 76 anni, ex agente di commercio, ha dovuto arrendersi alle conseguenze del virus. L'uomo è spirato l'altra sera nell'ospedale della Bassa, dopo essere risultato per ben due volte negativo al tampone. Ma l'impatto del Covid sul suo fisico in parte già debilitato è stato devastante.

Bianco era conosciuto e noto in paese come un uomo generoso e mite. A tracciarne un ritratto è il sindaco di Galzignano, Riccardo Masin. «Lino dice commosso il sindaco - era amico di vecchia data della mia famiglia ed aveva spesso condiviso con i miei genitori anche le vacanze estive. Prima di andare in pensione aveva lavorato come informatore per alcune aziende importanti come la Bonomelli e la Glaxo». Il settantaseienne, che abitava in via Porto, proveniva da una famiglia numerosa. Abbandona i fratelli Dorina, Maria, Giovanni e Pietro, i cognati ed i nipoti Antonio e Barbara, cui era legatissimo. «Era una persona molto disponibile - continua il primo cittadino - ed era particolarmente altruista. Tutto il paese lo ricorderà per bontà d'animo e mitezza di carattere».

La scomparsa di Lino Bianco ha destato parecchio sconcerto in paese, dove sono già due nell'ultimo mese le vittime del nuovo assalto del Covid. La situazione epidemiologica nel piccolo centro è particolarmente grave e conta 14 persone positive ed altre 7 in isolamento. Appena quattro sono le persone che risultano guarite. Si teme in particolare per gli ospiti della casa di Riposo Residenza al Parco che finora, grazie al rigidissimo protocollo di sicurezza, è stata risparmiata dall'offensiva sul virus. Si confida quindi sul'effetto delle vaccinazioni già iniziate all'ospedale di Monselice, che chiamerà a raccolta, il 22 marzo prossimo, gli ultra novantenni, e, a partire dal prossimo 8 aprile, tutti gli altri cittadini menzo anziani. Saranno in tanti a Galzignano dove Lino Bianco era particolarmente conosciuto e stimato a tributargli l'ultimo saluto sabato prossimo alle 9.30 in chiesa parrocchiale. Domani sera si terrà alle 18 una veglia funebre per ricordarlo.

Lucio Piva

