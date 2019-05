Due società interessate al nuovo park di via Sarpi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(ni.co.) L'appuntamento è per la settimana prossima. Nell'agenda di Arturo Lorenzoni, infatti, da giorni è fissato l'appuntamento con un gruppo di investitori interessati alla realizzazione del parcheggio in via Sarpi (dove c'è già un'area di sosta comunale), che sarà collegato poi al centro da una serie di navette. La trattativa è a buon punto, tanto che i soggetti che hanno avanzato la loro candidatura stanno dialogano anche con i proprietari del Garage San Marco attiguo alla Ferrovia, in maniera da studiare una soluzione che possa...