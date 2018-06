Due rapine e quelle vite unite da un solo destino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA COMMEMORAZIONEPADOVA «Questo è una sorta di viaggio nella memoria, sulle orme di chi ci ha indicato la strada e prima di noi ci ha detto come percorrerla».È da poco passato mezzogiorno quando il capo della polizia Franco Gabrielli, dagli scalini della caserma di via Diaz, dove ha sede il Servizio tecnico-logistico e territoriale della polizia di Stato per il Triveneto, dà la cifra della giornata padovana di ieri.Iniziata per il numero uno della polizia, con l'intitolazione della caserma della polizia ferroviaria (al binario 1 della...