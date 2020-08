IL CASO

SAN PIETRO IN GU Lunedì dopo Ferragosto, il sindaco di San Pietro in Gu, Paolo Polati, aveva fatto appena in tempo a diramare un avviso a propria firma a tutta la cittadinanza - una lettera aperta dove informava che una famiglia guadense era risultata positiva al coronavirus ed era stata pertanto obbligata all'isolamento fiduciario.

Ma è stato subito messo in allarme da una domanda preoccupata arrivata da alcuni residenti: rispondeva al vero che nel Centro accoglienza straordinario ricavato all'interno dell'ex hotel Pacifico lungo la statale Vicenza-Treviso, gestito dalla cooperativa vicentina Con Te che ha in carico una quarantina di giovani richiedenti asilo, erano presenti due soggetti positivi?

«Ho immediatamente verificato la segnalazione pervenutami - racconta il primo cittadino Polati - e ho avuto conferma da parte della prefettura. Ho di conseguenza contattato il direttore generale dell'Azienda Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta, e la direttrice del Dipartimento Igiene e Prevenzione, Ivana Simoncello, per attivare tutti i protocolli di rito ed effettuare i tamponi sul posto a tutti gli occupanti della struttura, operatori compresi».

«Anche la referente della cooperativa sociale Con Te, Alice Zonta - continua Polato - ha confermato la positività dei due soggetti, che al momento non sono ricoverati ma chiusi in isolamento nelle loro stanze».

Ora tutto l'edificio è transennato. Nell'immobile denominato Pacifico (ex Ca' Bianca) di via Marconi 50 alcuni dei quaranta ospiti lavoravano e si spostavano quotidianamente, anche per cercare occupazione.

Da martedì, però, sono tutti in isolamento nella struttura, a sua volta recintato con cancelli e siepi e ora anche da un nastro delimitatore segnaletico bianco e rosso che corre lungo tutto il perimetro. «La preoccupazione principale adesso - continua il sindaco - è isolare i soggetti positivi affinché non vengano in contatto con altri cittadini, e ciò al fine di tutelare la salute di tutti. È fondamentale la piena collaborazione fra istituzioni, per un efficiente ed efficace lavoro sanitario di squadra. Personalmente sono sempre in stretto contatto con il prefetto vicario Raffaele Ricciardi, con il quale abbiamo concordato un piano d'azione assieme ai responsabili dell'Azienda Ulss 6: è importantissima questa sinergia costante».

«Le prossime mosse le valuteremo dopo l'esito degli ultimi tamponi - osserva il sindaco - Proprio lunedì sera avevo protocollato una nota da recapitare a casa a tutti i cittadini dove facevo presente che a San Pietro in Gu c'è una famiglia in isolamento per Covid-19. Ora si sono aggiunti questi due casi. Al momento nel Centro di Accoglienza i positivi rimangono due e la situazione è sotto controllo, in quanto la struttura è presidiata dagli addetti della cooperativa. Attendiamo però gli ultimi dati prima di pronunciarci. Fino a che tutti rimangono in isolamento, il virus fa il suo decorso e se non ci sono aggravamenti si esaurisce la quarantena senza rischi. Il problema puntualizza il sindaco è se il virus attacca un soggetto fragile: è lì che subentrano problematiche che bisogna gestire».

Intanto, però, per la calura estiva e il periodo vacanziero, centinaia di persone si sono riversate nella piscina comunale di via Garibaldi, non lontana dalla struttura di accoglienza di via Marconi.

«Qui i protocolli sono fatti rispettare dalla società che ha in gestione gli impianti natatori ci tiene a sottolineare tranquillizza il sindaco che nel contempo annuncia anche di avere annullato la sagra paesana in programma per la prossima settimana al fine di prevenire ammassamenti di folla e situazioni di contatto stretto.

Germana Cabrelle

