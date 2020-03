IL RAPPORTO

PADOVA Nuova impennata di contagi nel padovano, salgono a 983 le persone positive al Covid-19. Si contano 85 casi in più nel giro di 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo report emesso da Azienda Zero. Da oltre una settimana non si registrano più nuovi contagi a Vo', in paese rimangono 82 i positivi al virus. Situazione diversa nel resto della provincia, dove il contagio continua a correre arrivando a quota 901 casi confermati. Nelle scorse ore sono decedute due donne positive al Coronavirus all'ospedale di Schiavonia. La prima è una 81enne residente a Megliadino San Vitale, la seconda è una 77enne di Cittadella. Salgono dunque a quindici le vittime padovane. I soggetti in isolamento domiciliare, perché positivi o perché contatti stretti di casi confermati, sono 2.360. Rispetto al report precedente sono stati messi in quarantena 313 nuovi soggetti. Salgono anche i ricoveri nelle strutture ospedaliere. In Azienda ospedaliera sono stati accolti quattro pazienti in più in area non critica, arrivando così ad un totale di 83 letti occupati. Altri due i pazienti gravi che sono arrivati in Terapia intensiva in giornata, dove complessivamente si contano 29 ricoveri. Allo stesso tempo però aumentano anche i dimessi guariti dal Coronavirus: dall'inizio dell'emergenza hanno lasciato via Giustiniani 53 persone.

I NUMERI

Il report mostra dieci dimessi in più nelle ultime 24h. Stabili i decessi all'ospedale civile. Andando nei nosocomi dell'Ulss 6, spicca l'ospedale di Schiavonia (hub per Covid-19) con 97 letti di degenza occupati da pazienti contagiati. Si tratta 17 ricoveri in più rispetto al giorno precedente. Sempre a Schiavonia si registrano 18 pazienti in terapia intensiva (+5), quattro dimessi e otto decessi. Svuotato invece il reparto all'ospedale di Piove di Sacco, in area non critica non ci sono più pazienti positivi, l'altro giorno erano sei. Ancora tre i soggetti in terapia intensiva, dal 21 febbraio in poi un solo decesso. Otto i ricoveri in reparto all'ospedale di Cittadella (-3), due i dimessi e due i decessi.

L'APPELLO

In difesa degli anziani nelle scorse ore si è espresso il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta. «Corre voce che il Coronavirus metta a rischio soltanto gli individui anziani e debilitati, ragion per cui i più giovani e in forze non avrebbero troppo motivo di preoccuparsi ha scritto il manager sui social - È una credenza sbagliata e perniciosa. Il virus infetta persone di tutte le età, indifferente all'anagrafe e ai luoghi comuni, e può comportare complicanze gravi anche nei giovani immunodepressi o portatori di malattie pregresse. Certo, la sua letalità si accentua al crescere dell'età, ma è forse questa una ragione valida per allentare le misure di contenimento del contagio? Io dico no: la vita degli anziani non è meno preziosa di quella dei giovani, meno ricca di significato e affetti». L'appello, dunque, è quello di proteggere gli anziani. «Ad ogni anziano che muore è un pezzo di memoria collettiva che si estingue, un fascio di relazioni che si sfalda ricorda Scibetta -. Così, a morire è un padre, una madre, un nonno, una zia. Per ogni vita che si spegne, vecchia o giovane che sia, è una famiglia che va in cocci. Proteggiamo allora i nostri anziani, alziamo uno scudo invisibile intorno a loro rimanendo vicendevolmente distanti, restando nelle nostre abitazioni e attenendoci meticolosamente alle regole di limitazione degli spostamenti». Contro la diffusione del virus sono stati attivati 102 smart workers in Euganea.

