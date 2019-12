Due macchine bruciate lungo la stessa strada: ora indaga la questura

IL ROGO

PADOVA Un'auto incendiata e completamente distrutta, un'altra macchina seriamente danneggiata. I due episodi sono capitati nella stessa serata e la vittima è sempre la stessa: un uomo di origine rumena di 52 anni, in Italia da molto tempo. È successo al quartiere Stanga, una zona dove in passato sono già capitati diversi episodi di questo genere. Ora indaga la polizia: è probabile che tutto sia riconducibile ad un litigio tra due persone.

È successo venerdì sera poco prima delle nove e un quarto, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati da un passante ad intervenire in via Facco per l'incendio di una Peugeot. La centrale operativa del 115 ha spedito immediatamente sul posto una squadra: i pompieri sono arrivati in pochi minuti e hanno lavorato per un'ora e mezza sotto gli occhi di diversi residenti preoccupati. I vigili del fuoco hanno potuto spegnere il rogo evitando che le fiamme si propagassero facendo altri danni, ma l'auto era ormai distrutta. La polizia attende la relazione dettagliata degli ingegneri dei vigili del fuoco, ma fin da subito è stata dichiara possibile la pista dell'atto doloso. A maggior ragione considerando il fatto che è stata incendiata e pesantemente danneggiata anche una Volvo parcheggiata sulla stessa strada, riconducibile alla famiglia del proprietario.

Sul caso indaga la Squadra mobile della questura di Padova, che ascolterà la vittima e altre persone che potrebbero essere informate sui fatti. Non si tratterebbe di un attacco firmato da qualche forma di criminalità organizzata, bensì di una questione privata.

g.p.

© RIPRODUZIONE RISERVATA