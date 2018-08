«Due emergenze di fila, ci scusiamo con la città»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DIFESAPADOVA Un mea culpa con molti distinguo. «Chiediamo scusa ai padovani, ma se in città l'erba ha superato ampiamente i livelli di guardia, la colpa è anche delle follie del meteo, dello stop ai diserbanti e del fortunale che ha sferzato la città a fine luglio». E' questo, in sintesi, il messaggio che è arrivato ieri dall'amministrazione comunale per rispondere alle polemiche furiose che si sono sollevate attorno all'allarme erbacce. Conferenza cui hanno partecipato il sindaco Sergio Giordani (che si è assunto ogni...