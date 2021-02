Continua a crescere la curva del contagio, tanto da far temere l'arrivo di una terza ondata. I dati dell'ultimo report di Azienda Zero mostrano due decessi legati al Covid-19 e altri 252 nuovi casi in provincia di Padova. I positivi al tampone salgono a 5.261. Rimane invariata invece la situazione negli ospedali. Nei reparti Covid risultano ricoverate 233 persone, tra martedì e mercoledì si conta un solo paziente in più. E' stabile da 48 ore il dato sui casi gravi, in terapia intensiva sono sotto osservazione 30 positivi. Negli ospedali di comunità sono assistite 41 persone. L'ultimo fine settimana ben quattro nuovi pazienti sono entrati nella Rianimazione centrale dell'Azienda ospedaliera. Il dato ha messo in allerta il direttore del reparto, il dottor Ivo Tiberio, ma è ancora presto per capire se si tratta di un effettivo trend di aumento. «Non è chiaro se si tratti di un dato isolato o se siamo davanti a una ripresa di ricoveri afferma il dottor Tiberio -. Bisogna andare cauti. Rimane il fatto che quello che sta accadendo in altre Regione non è rassicurante, il virus continua a diffondersi tra la popolazione e non bisogna allentare le misure di prevenzione individuale». In questo momento la Rianimazione centrale è tornata a far spazio anche ai pazienti ordinari. I positivi vengono isolati in appositi box.

