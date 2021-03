IL BILANCIO

PADOVA Il contagio continua a diffondersi rapidamente nel padovano. I dati dell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero mostrano 258 nuovi casi di Covid e due decessi tra lunedì e martedì. I positivi al tampone salgono a 7.575 nel territorio padovano. Nel giro di 24 ore si è verificato un boom di ricoveri, con 22 pazienti in più. I malati Covid assistiti negli ospedali sono 310, di questi 44 sono in terapia intensiva. Scende lievemente invece il dato sugli ospedali di comunità, dove sono in carico 31 persone, una in meno rispetto il precedente report. Dall'inizio dell'emergenza ad oggi la conta delle vittime arriva a 1.460.

Nelle scorse ore all'ospedale di Schiavonia non ce l'ha fatta un'anziana di 86 anni, originaria di Loreggia. Sempre a Schiavonia è morto un uomo di 80 anni positivo al Covid, che viveva a Piazzola sul Brenta. A poche ore di distanza ha perso la vita un 84enne residente a Borgoricco, mentre era ricoverato a Camposampiero a causa dell'aggravamento delle sue condizioni.

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale dell'Ulss 6 Euganea. É in corso la vaccinazione del primo gruppo di pazienti oncologici in trattamento attivo e di malati cronici, che rientrano nella categoria dei cosiddetti superfragili. Le somministrazioni sono partite lo scorso weekend e proseguiranno per tutto il mese. In questa fase l'Ulss 6 Euganea prevede di vaccinare 1.330 pazienti. Lo scorso fine settimana 270 persone sono state vaccinate all'ospedale di Schiavonia. É iniziata ieri la somministrazione nel nosocomio di Piove di Sacco e si continua fino a martedì per un totale di 220 oncologici. A Cittadella si vaccinano 119 pazienti, a Camposampiero sono in programma altri 110 pazienti fino al 13 marzo. La campagna vaccinale per i pazienti oncologici è iniziata sabato scorso anche all'Istituto Oncologico Veneto. Si sono già sottoposti alla vaccinazione i primi 954 (circa 798 nella sede di Padova e 156 nella sede di Castelfranco Veneto), la profilassi poi proseguirà nei successivi fine settimana. In tutto verranno vaccinate 3.500 persone. Finora l'adesione dei pazienti Iov è molto alta: ha scelto di vaccinarsi il 95% degli invitati.

